۲۵ درصد گوشت قرمز کشور توسط عشایر تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کرمعلی قندالی ظهر سه شنبه در همایش عشایر ورامین طی سخنانی با بیان این که حدود ۲ درصد از جمعیت کشور را عشایر تشکیل می دهند، گفت: این قشر زحمت کش ۲۵ درصد از گوشت قرمز تولیدی کشور را تامین و به بازار عرضه می کنند.

رییس سازمان امور عشایری کشور از اختصاص ۱.۵ میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برای توسعه اشتغال روستایی و عشایری کشور خبر داد و اضافه کرد: بیش از ۷۰۰ هزار تن علوفه در ۲۴ ماه گذشته در بین عشایر کشور توزیع شده است و نیز ۳۵۰ میلیارد تومان نیز از محل مالیات بر ارزش افزوده از سوی دولت برای اجرای فعالیت های مرتبط با عشایر اختصاص یافته است.

قندالی همچنین گفت: ۱۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت با سود ۴ درصد طی ۲ سال گذشته به عشایر کشور پرداخت شده است.

وی اظهار داشت: ورامین بیش از ۱۰۰ خانوار عشایری دارد، که این خانوار بیش از ۳۰ هزار رأس دام سبک دارند.

بر اساس این گزارش، همایش عشایر شهرستان ورامین به مناسبت دهه مبارک فجر و با حضور سید ابوالفضل رضوی، معاون مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری و جمعی از مسئولان استان تهران و شهرستان ورامین در روستای «دمزآباد» از توابع بخش «جوادآباد» ورامین برگزار شد.