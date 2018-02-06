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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۲۵

وزیر دادگستری:

اقداماتی برای بهبود معیشت کارکنان تعزیرات حکومتی در دستور کار است

اقداماتی برای بهبود معیشت کارکنان تعزیرات حکومتی در دستور کار است

خرم‌آباد- وزیر دادگستری گفت: برای رفع مشکلات معیشتی کارکنان سازمان تعزیرات حکومتی قدم‌هایی برداشته‌ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا آوایی ظهر سه شنبه در جمع کارکنان تعزیرات حکومتی لرستان با اشاره به اینکه یکی از برنامه های من در سفر به استان های مختلف دیدار با کارکنان دستگاه قضا و تعزیرات حکومتی است، اظهار داشت: خود را موظف می دانیم آنچه می توانیم برای رفع مشکلات معیشتی کارکنان تعزیرات حکومتی انجام دهیم.

وی با بیان اینکه برای رفع مشکلات معیشتی کارکنان تعزیرات حکومتی قدم هایی برداشته ایم و کارهایی در حال انجام است، تصریح کرد: کارکنان تعزیرات حکومتی باید به دور از دغدغه های مالی خدمات خود را انجام دهند.

وزیر دادگستری خطاب به کارکنان تعزیرات حکومتی لرستان خاطرنشان کرد: وظایف کارکنان تعزیرات حکومتی خیلی حساس است، باید مراقبت کنید خلاف قانون انجام ندهید چراکه در جایگاه حساسی هستید.

کد مطلب 4221359

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