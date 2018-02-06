به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، وزارت کشور عربستان دستور العمل های امنیتی به نهادها و واحدهای امنیتی ارسال کرده است و از نهادهای امنیتی خواسته است که تدابیر امنیتی شدیدی به منظور مقابله با هر گونه تحرک مردمی احتمالی پس از افزایش نارضایتی های مردمی و گسترش موج محکومیت و ابزار انزجارها به سبب اوضاع معیشتی و افزایش نارضایتی مردم از سیاست رژیم در سطوح سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، به عمل آورند.

منابع آگاه اعلام کرده اند که ابلاغیه های امنیتی به روسای پلیس و نهادهای امنیتی از کلانتری ها گرفته تا واحدهای استخباراتی و امنیت جاده ها و پلیس راهنمایی و رانندگی ارسال شده که محتوای آن تشدید تدابیر امنیتی و ایجاد ایست بازرسی و افزایش گشت ها و قرار دادن موانع و مراکز ایست بازرسی به شکل فوری و استثنایی به ویژه در مناطق جنوبی نجران، جیزان و عسیر است.

به گفته این منابع؛ این دستور العمل های امنیتی به سبب این است که مسئولان امنیتی وزارت کشور عربستان از خشم مردمی به سیاست ها و اقدامات رژیم آگاه هستند.

منبع مذکور بیان کردند: ساکنان مناطق جنوبی یمن به شدت از بی توجهی مقامات سعودی ناراضی هستند و مسئولان وزارت کشور در این مناطق متوجه شده اند که مردم دیگر به تهدیدات و اقدامات تنبیهی امنیتی توجهی ندارند و بیشتر ساکنان به زندان و شکنجه اهمیتی نمی دهند. با وجود تهدیدات مقامات برای ساکت کردن این ساکنان اما موارد بی توجهی به مقام پادشاه عربستان و نیز از بین رفتن شوکت رژیم در این مناطق رو به افزایش است.

این منابع اعلام کردند که خشم مردمی افزایش پیدا خواهد کرد.

منابع مذکور از درگیری های مسلحانه قبیله ای در مناطق مختلف که ریشه آن به سیاست های رژیم سعودی برای شعله ور کردن فتنه میان قبایل با هدف تضعیف آنها و مقابله با اتحاد احتمالی آنها علیه رژیم سعودی پرده برداشتند.