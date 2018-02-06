جلسه کارگروه روز علم ایران و آلمان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علم و صنعت، این جلسه به دعوت وزارت علوم و با حضور معاونان و مدیران بین الملل دانشگاه ها و پژوهشگاه های منتخب برگزار شد.

محمدعلی برخورداری رئیس دانشگاه علم و صنعت در این جلسه در خصوص برنامه ها، اهداف، اقدامات و هماهنگی های انجام شده برای برگزاری روز علم ایران و آلمان در این دانشگاه توضیحاتی ارائه کرد.

وی گفت: مهمترین کار در روز علم ایران و آلمان، اطلاع رسانی و معرفی فرصت های علمی و پژوهشی دو کشور، بررسی نحوه همکاری و تشکیل گروه های کاری تخصصی برای پیگیری پروژه ها است.

رئیس دانشگاه علم و صنعت اظهار داشت: تا کنون شش زمینه تخصصی برای پیگیری همکاری و پروژه های مشترک تعیین و کمیته هایی تشکیل شده است.

دانشگاه علم و صنعت از سوی وزارت علوم به عنوان هماهنگ‌ کننده ملی برای تعاملات علمی بین المللی با کشور آلمان انتخاب شده است.

مراسم روز علم ایران و آلمان روزهای ۲۷ و ۲۸ فوریه ۲۰۱۸ (هشتم و نهم اسفندماه جاری) با حضور ۶۰ نفر از روسا و مدیران دانشگاه ها و نهادهای علمی کشور آلمان و حدود ۱۰۰ نفر از همتایان آنها از دانشگاه های ایران در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می شود.