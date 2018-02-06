راه اندازی خانه جوان اراک به زودی محقق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بختیاری روز سه شنبه در نشست شورای ورزش همگانی در اراک اظهارداشت: براساس گفته مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی، برای ساخت خانه جوان استان مرکزی در اراک بیش از یک میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است.

وی افزود: تا احداث ساختمان خانه جوان، پس از بازدید از مکانی که در اختیار شهرداری اراک قرار دارد، شهردار اراک موافقت کرد یکی از این مکان ها به طور موقت برای تاسیس خانه جوان در اختیار اداره کل ورزش و جوانان قرار گیرد.

فرماندار اراک بیان داشت: حوزه ورزش وجوانان، حوزه کاری بسیار مهم و درعین حال پیچیده است. زیر این قشر از جامعه که سرمایه های ملی هر مملکت به شمار می روند، خواسته های بسیار دارند که گاها مسئولین ازخواسته های به حق شان غافل می شوند.

بختیاری تصریح کرد: ادغام سازمان جوانان و ورزش اشتباهی بود که صورت گرفت و در دستور کار دولت است تا به احیای دوباره سازمان جوانان بپردازد و این کار شروع شده است.

فرماندار اراک در بخش دیگر سخنان خود اظهار داشت: قرار است که اوایل اسفند ماه سال جاری جشنواره ای با عنوان المپیاد ورزش همگانی در اراک برگزار شود و در این راستا کمیته ای با حضور اعضا تشکیل می شود تا برای برگزاری هرچه باشکوهتر این جشنواره کار کارشناسی صورت پذیرد.

گفتنی است در این نشست، محمد مرادی رئیس اداره ورزش و جوان اراک، نصرالله نان بده رییس هیات ورزش همگانی استان مرکزی، مرتضی سورانه رییس کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای اسلامی اراک و... مطالبی را بیان کردند.

همچنین در این جلسه قرار شد موضوع تجهیز سالن های ورزشی داودآباد، گوار و هزاوه توسط اداره ورزش و جوانان اراک پیگیری شود.