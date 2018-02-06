به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز سه شنبه نشست هم اندیشی، جمعی و صمیمی فرج محمد قلی زاده؛ رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای کلان شهر تبریز با کلیه اعضای عضو خانه مطبوعات آذربایجان‌شرقی در تالار جلسات شهرداری تبریز برگزار شد.

فرج محمد قلی زاده؛ ضمن تبریک ایام مبارک فجر و اظهار بر اینکه امیدوارم در راستای تحقق اهداف انقلاب حرکت کنیم، هدف از برگزاری این نشست را به اشتراک گذاری مشکلات فرهنگی و اجتماعی مشهود و موجود خواند و گفت: متأسفانه سالیان سال، متکلم وحده بوده ایم و مصمم هستیم بعد از این با خارج از شدن از این حالت، این جلسات هم اندیشی را به جلسات گفتگو تبدیل کنیم، چون واقعاً نیازمند به هم صحبت شدن و هم اندیشی با هم داریم.

وی با تکیه بر دغدغه های مشترک فرهنگی اعضای شورای پنجم و آسیب شناسی فرهنگی آن ها ادامه داد: از همان بدو فعالیت مان بر این اجماع رسیده ایم که اولویت کاری شورای پنجم، اولویت فرهنگی و اجتماعی باشد. از این رو مصمم شدیم در شورا و مجموعه‌ مدیریت شهری شفافیت ایجاد کنیم. چون جای تاریک و نمور و پشت درهای بسته همواره منشأ فساد است.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تبریز با تأکید بر ایجاد شفافیت و مدیریت شیشه ای در مدیریت شهری و بیان اینکه در صورت عدم تحقق این شفافیت و مدیریت شیشه ای، از بین بردن فساد امکان پذیر نخواهد بود، ابراز داشت: جای گله و ناراحتی است که با وجود گذشت ۲۱ سال از شکل گیری شوراها، هنوز ساختاری برای شوراها و کیمسیون های آن ها تعریف نشده است و با اینکه در پنجمین دور شورا قرار داریم، اما بعید می دانم برای شورا ها ساختاری تعیین شده باشد.

وی با اظهار بر اینکه تصویب قانون و نظارت دو تکلیف اساسی شوراست، گفت: اما با این حال ماهیت آن تعریف نشده است و بر همین اساس به خاطر بسیاری از حساسیت ها و گام برداری در جهت شفافیت سازی مصمم شدیم آیین نامه داخلی تحت عنوان آیین کار را تدوین نماییم و پیرو اجرای آن در راستای نقش نظارتی شورای شهر از شهردار خواسته ایم که همه قرارداد های این مجموعه را در معرض دید عموم قرار دهد.

فرج محمد قلی زاده در همین راستا ادامه داد: با وجود همه تلاش های شکل گرفته در جهت ایجاد شفافیت و در معرض قرار دادن قراردادهای بین شهرداری و سایر نهادها، هنوز این آرمان محقق نشده است و این تنها مشکل تبریز نیست و مشکل کشوری است، چون تقریباً از دهه ۶۰ به بعد که قرار شد شهرداری ها به سمت خودکفایی سوق داده شوند، شهرداری ها بدون داشتن هیچ راهکاری در این مسیر رها شدند و شهرداران برای رسیدن به خودکفایی مورد نظرشان، شهر را به فروش رساندند و از نقش انسان در مدیریت شهرها غافل شدند و به جای نگاه انسان محوری، به شهر به عنوان محل تولید ثروت نگاه کردند و از آن به بعد با همین نگاه فروش منابع شهرها برای درآمد زایی رونق گرفته است.

وی با اظهار بر اینکه در مدیریت شهری ما از انسان غافل شده‌ایم و متأسفانه مدیریت شهری هزینه کرد خود را با فروختن شهر آغاز کرده است و در نتیجه آن ما هم اکنون شهر را به ماشین ها و مراکز تجاری سپرده ایم، بیان کرد: شهر خوب باید انسان محور مدیریت شود و در تمام پروژه ها کرامت، رفاه و امنیت انسانی مد نظر قرار گیرد و برای محقق شدن این نگاه، باید فرهنگ در اولویت قرار گیرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای کلان شهر تبریز با انتقاد از نبود ساختار کارآمد در شورای پیشین ادامه داد: در چهار سال گذشته، ۵۶۰ میلیارد تومان بودجه برای حوزه فرهنگی و امور اجتماعی تصویب شده است و با وجود گام های خوب فرهنگی با کارکرد سخت افزاری همچون ساخت مجتمع‌های فرهنگی ورزشی، متأسفانه در حوزه فرهنگی با کارکرد نرم افزاری و فعالیت های مؤثر فرهنگی چندان هزینه ای نشده، و من در بُعد دوم در شأن مردم چیزی ندیده ام و جا دارد یاد آور شوم که ۸۰ میلیارد تومان از هزینه های انجام شده فقط هزینه فوتبال شده است.

وی در همین راستا با اظهار بر اینکه در سال های اخیر بیش از ۵ هزار میلیارد ریال در این شهر در حوزه فرهنگ هزینه شده است، اما خروجی مشخصی از این هزینه کردها ندیده ایم و همه هزینه ها فاقد سیاستگذاری، ساختار و اولویت بندی مشخص بوده اند، ادامه داد: به خاطر عدم وجود این سیاست گذاری های مشخص ما دچار روزمرگی شده ایم و بودجه های فرهنگی صرف کارهای بر زمین مانده دیگر نهادها شده است و

برای تعریف چهارچوب ها، اولویت ها و ترسیم اهداف فرهنگی و اجتماعی مد نظرمان به شدت نیازمند نخبگان دغدغه مند برای همفکری در توسعه تبریز هستیم.

نگران آینده شهر تبریز هستیم

فرج محمد قلی زاده با بیان اینکه نگران آینده شهر هستیم و کسی نیست که ما را از نگرانی رها کند، متذکر شد: بر مبنای گزارش ارایه شده از سوی خود شهرداری، این نهاد ۱۱۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد و متأسفانه ما برای این رقم از بدهی سالیانه ۳۰ درصد بهره بانکی پرداخت می کنیم و در چنین شرایطی بدون مدیریت بحران، مشکلات بزرگی بر سر راه ما خواهد بود. از این رو، رسانه ها باید حساسیت خود نسبت به مدیریت شهری را افزایش دهند. چون بدون توجه رسانه ها حتماً با خطا مواجه خواهیم شد.

وی با اشاره به اینکه از بودجه ۲۶۰۰ میلیارد تومانی سال ۹۶ شهرداری تنها ۵۶ درصد محقق شده است، ادامه داد: از بدهی یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی شهرداری بیش از ۲۳۰ میلیارد و اندی مربوط به بیمه و مالیات است و ۸۰۰ میلیارد مربوط به اوراق مشارکت، ۱۵۴ میلیارد تومان از بابت بانک شهری سازمان است که ۱۹۲ میلیارد تومان مربوط به وام های گرفته شده سازمان ها از سوی مرکز است و بقیه هم مربوط به بدهکاری اشخاص حقیقی و حقوقی است و به خاطر آن ها ما مجبوریم به شکل میانگین، ۳۰۰ هزار میلیارد سود دهیم که ۷۶ میلیارد تومان آن فقط به خاطر اوراق مشارکتی است.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای کلان شهر تبریز با تکیه بر وجود سه هزار و ۸۰۰ پست مصوب و اظهار بر اینکه در ازای این پست های مصوب بالا بر ۱۲ هزار و ۶۰۰ نفر کارمند داریم و مجموعه شهرداری در ازای هر پست، چهار نفر دارد، بر بازدید خود از یکی از شهرداری های مناطق ادامه داد: جالب است بدانید که در بازدید از یک منطقه شهرداری با ۳۰۱ نیرو، سالانه فقط یک پروانه ساختمانی صادر می شود و جا دارد متوجه باشید اگر مدیریت شهری ما با همین روند پیش رود، حتماً ما با مشکل امنیتی و اجتماعی مواجه خواهیم بود.

وی با تأکید بر ورود جدی خبرنگاران و اصحاب رسانه در مدیریت شهری و مشکلات مشهود در آن و اظهار بر اینکه همه شما می دانید که من به شهردار رأی نداده ام، اما جالب است بدانید که هیچ یک از این مشکلات را این شهردار به وجود نیاورده است، اما بالأخره باید بپذیریم که این مشکلات برای شهر حادث شده، و اگر مدیریت نشود با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد، از خبرنگاران و اصحاب رسانه خواست تا در مقابل بودجه ۹۷، سکوت نکنند و به جد وارد بحث بودجه شهرداری شوند و مثل سکوت در مقابل عوارض محلی و بی تفاوت بودن نسبت به آن، حداقل نسبت به بودجه شهرداری سکوت اختیار نکنند و نسبت به آن بی تفاوت نباشند.

فرج محمد قلی زاده با انتقاد از بی توجهی رسانه ها نسبت به مسایل شهری و بیان اینکه نمی دانم چه اتفاقی افتاده که ما مطالبت گری نمی کنیم و مسایل جدی شهر را مطرح نمی سازیم و نسبت به مسئله جدی لایحه بودجه که یک سال آینده تبریز در آن ترسیم می شود، سکوت می کنیم، گفت: با وجود لزوم حساسیت برای این موضوع، اما هیچ مطلب، مقاله و نوشته ای در رسانه ها به چشم نمی خورد، اما من در همین جا از شما می خواهم به جد وارد این بحث شوید و نگذارید که به راحتی در مورد این قضیه تصمیم گیری شود.

سپس با اظهار بر اینکه از ۲۵۶ میلیارد تومان بودجه تخصیص یافته، تنها ۵۷ درصد آن تحقق یافته است و ۲۲ درصد کسری بودجه داریم و این یعنی ۱۰ ها میلیارد تومان پول، متذکر شد: ممکن است این رقم به ۹۰ درصد هم برسد و بهتر است متوجه باشیم که همین رقم ۲۶۰۰ میلیارد تومان، امسال ۲۶۳۰ میلیارد تومان شده، و نسبت به ۹۶ افزایش یافته است و جای سؤال اینجاست که چرا زمانی که وام ها گرفته می شد، کسی صدایی در نیاورد و حال که قرار است از دو جای دیگر وام گرفته شود، باز هم شاهد سکوت ایم و چرا کسی در مورد اخذ وام ۵۲۰ هزار میلیون یورویی با عنوان فاینانس برای مترو سؤالی نمی کند و نمی پرسد که نحوه دریافت، هزینه کرد، باز پرداخت و نظارت آن چگونه خواهد شد؟

وی با تأکید بر اینکه خواهشمندم مسایل جدی شهر را فراموش نکنید، چون خبرنگار مؤذن جامعه است و اگر مؤذن جامعه به خواب رود، یا او را خواب کنند، نماز جامعه قضا خواهد شد، از خبرنگاران خواست تا شرافت قلم خود را حفظ کنند و اجازه ندهند مسایل تلخی چون فقر، نیاز و بیکاری آن ها را گرفتار کند و قلم آن ها را خدشه دار سازد. چون هیچ یک از این موارد در خور شأن و عظمت خبرنگاران نیست و ما شماها را با انسان های بزرگ و صور اسرافیل ها می شناسیم و این شایسته نیست که با سر کار آمدن هر مدیر و پیش بردن برنامه های او پنج، شش خبرنگار را هم اجیر و همراه او بکنند.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای کلان شهر تبریز با اظهار بر اینکه قطعاً مطالبات خبرنگاران را در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر مطرح خواهیم کرد، ابراز داشت: با مذاکرات شکل گرفته با خانه کارگر، مقرر شده، خبرنگاران نیز با معرفی تشکل های رسانه ای همچون اعضای خانه کارگر از امکانات رفاهی آن ها بهره مند شوند و در این راستا اولویت اول با خانه مطبوعات استان است.

وی در همین راستا با بیان اینکه متأسفانه تبعیض فوق العاده ای در حوزه رسانه ها و مطبوعات مشهود است، متذکر شد: در این زمینه نیز مصمم هستیم کاری کنیم که آگهی های شهرداری به شکل عادلانه توزیع شوند و در این خصوص رعایت عدالت در کمک به رسانه ها را در دستور کار قرار خواهیم داد.

سپس با اظهار بر اینکه برای اقدام تمام افراد در جهت تبدیل کاربری های دیگر به کاربری های فرهنگی در برنامه سال بعد تصویب کرده ایم که هیچ عوارض شهرداری اخذ نشود و مطبوعات و کتابفروشی ها معاف از پرداخت عوارض شهرداری باشند.

اصحاب رسانه از شورای شهر و شهرداری مطالباتی دارد

در حاشیه این نشست، اسد فلاح؛ رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات استان نیز ضمن تبریک ایام مبارک فجر و جشن ۱۲ سالگی سرخاب و جشن ۱۹ سالگی ایسنا و تسلیت ایام فاطمیه و اظهار همدردی با سید علوی و کارآموز از همکاران مطبوعاتی استان به لحاظ درگذشت ابوی و والده آنان اظهار داشت: اصحاب رسانه از شورای شهر و شهرداری مطالباتی دارد و در ادامه برگزاری طرح فجرانه خانه مطبوعات استان که اولین برنامه آن همزمان با دوازدهم بهمن با شروع به کار کمیته های تخصصی این خانه در مجتمع تفریحی و رفاهی سایمان برگزار شد، این نشست صمیمی نیز به عنوان دومین برنامه از این طرح است و در راستای هم اندیشی برای بررسی مطالبات فرهنگی و اجتماعی رسانه ای شکل گرفته است و امیدواریم برکاتی برای هر مجموعه خانه مطبوعات استان، شورای کلان شهر تبریز و شهرداری تبریز داشته باشد.

وی با تکیه بر پیشگامی حجت الاسلام و المسلمین آل هاشم؛ نماینده ولی فقیه در استان در حوزه فرهنگی ادامه داد: در حین اینکه حجت الاسلام والمسلمین آل هاشم در حوزه فرهنگی پیشگام است و همواره برای یاد کردن، بیان تبریک یا تسلیت به همکاران رسانه ای و مطبوعاتی وارد عمل می شود، متأسفانه بعضی از مسؤولان استانی و شهری در غفلت فرهنگی به سر می بردم و از مطالبات فرهنگی شهروندان و اصحاب رسانه غافل اند.

فلاح در این راستا اعضای خانه را صاحبان اصلی خانه مطبوعات استان خواند و گفت: اعضای هیئت مدیره فقط نمایندگان شما هستند و مصمم به برطرف سازی مشکلات گریبان گیر مطبوعات سراسری و نشریه های محلی.

وی با تکیه بر وضعیت نشریه های محلی و وضعیت نامناسب سرانه مطالعه روزنامه ادامه داد: بسیاری از روزنامه های ما رو به مرگ هستند و برای افزایش سرانه مطالعه روزنامه جا دارد سهمیه ای از شورا و شهرداری در نظر گرفته شود و درج آگهی های شهرداری در رسانه ها نیز بر مبنای نرخ مصوب ارشاد انجام شود نه به شکل توافقی.

رئیس خانه مطبوعات استان با پیشنهاد بر راه اندازی ایستگاه های روزنامه خوانی در سطح شهر ابراز داشت: با ایجاد این ایستگاه ها و حمایت از رسانه های محلی می توان بخشی از مشکلات حاکم بر مطبوعات و نشریه های محلی را برطرف ساخت.

وی با تأکید بر حفظ شأن و جایگاه خانه مطبوعات و منزلت خبرنگاران و اصحاب رسانه و بیان اینکه ما دنبال پول و کارت هدیه نیستیم، ادامه داد: متأسفانه در بسیاری از موارد جزیره ای عمل می شود و خبرنگاران ما مظلوم واقع می شوند و برای حمایت منطقی و قانونی از رسانه ها بهتر است کیوسک های مطبوعاتی را در اختیار خانه مطبوعات استان قرار ودهید و حمایت از رسانه ها را از طریق تشکل های رسانه ای انجام دهید.

فلاح با تکیه بر شکل گیری ۱۰ کمیته تخصصی در خانه مطبوعات استان و شکل گیری دو کمیته شهرستان ها و فضای مجازی در روزهای آتی متذکر شد: هیئت مدیره فقط خود را نمی بیند و می خواهد با همراهی کمیته ها و ارایه طرق اعضای فعال در آن ها، به شکل پر رنگ تمام راهکارهای ارایه شده را عملیاتی کند و از برکات این کمیته ها برای خانه مطبوعات بهره مند شود.

رئیس خانه مطبوعات استان در پایان با تکیه بر شکل گیری شوراهای حل اختلاف در بعضی از شهرستان ها نیز متذکر شد: شوراهای حل اختلاف از طریق خانه مطبوعات در بعضی از شهرستان ها ایجاد شده است، منتهی بهتر است قبل از برگزاری آن ها در شهرستان ها، شوراهای حل اختلاف اول در خانه مطبوعات استان تشکیل شود، بعد در شهرستان ها.

وی با انتقاد از اخذ ورودی های پارکینگ های پارک های تفریحی و تفرجی همچون ائل گولی نیز گفت: در این راستا نیز حداقل انتظار داریم ورودی های پارکینگ در پارک ها و اخذ عوارض پارک بان ها برای خبرنگاران و اصحاب رسانه از طریق شهرداری و شورا برطرف شود و بسته های حمایتی برای خبرنگاران، اصحاب رسانه و مطبوعات در نظر گرفته شود.

فلاح پیگیری مشکلات بیمه رسانه ها و خبرنگاران را از دیگر اولویت های هیئت مدیره خانه مطبوعات استان خواند و گفت: در این راستا، چهارشنبه آتی نشست هم اندیشی با مدیر کل سازمان تأمین اجتماعی استان خواهیم داشت و در راستای تبیین و چگونگی برطرف سازی مشکلات بیمه ای خبرنگاران و رسانه ها کارگاه آموزشی دو ساعته خواهیم داشت و خبرنگاران و اصحاب رسانه ما می توانند مشکلات بر سر راه بیمه رسانه ای را جویا شوند و پاسخ سؤالات خود را دریافت نمایند و گفتنی است که پیرو مذاکره های شکل گرفته با این سازمان کارشناسان بیمه ای هفته ای یکی، دو ساعت در خانه مطبوعات حضور خواهند داشت و پاسخگوی مشکلات بیمه ای اعضای عضو خانه مطبوعات خواهند بود.

شایان ذکر است در طول برگزاری این نشست هریک از اعضای حاضر در آن، با مطرح سازی مشکلات و مطالبات رسانه ای خود، خواستار رسیدگی به آن ها شدند.

گفتنی است ساماندهی حوزه فروش روزنامه ها، تبیین جایگاه ویژه برای نمایندگان روزنامه ها در کمیته تبریز ۲۰۱۸، ارتقای ظرفیت انتقاد پذیری مجموعه شهرداری نسبت به رسانه ها، ایجاد کمیته های رسانه ای با همکاری خانه مطبوعات استان، از میان برداشته شدن تبعیض های بین نشریه ها از سوی شهرداری و شورای شهر، نظامند شدن بحث ارتباط رسانه ها با شورای اسلامی شهر تبریز در نظارت بر توزیع ناعادلانه آگهی ها، حضور عضو هیئت منصفه مطبوعات استان در شکایت های رسانه ای، اختصاص خیابانی به نام خبرنگار، مطالبت گری برای خیانت های شکل گرفته در حوزه مدیریت شهری در طول چهار سال گذشته، بازخواست و مؤاخذه مدیران شهری و خرج کنندگان ۵۶۰ میلیارد و بهره مندی از شهرشناسان خبره و مجرب و اقتصاد دانان در بررسی بودجه ۹۷ شهرداری و صیانت از جایگاه و منزلت شورای اسلامی شهر، تزریق وام به حوزه مطبوعات و ایجاد دفاتر مطبوعاتی با مشارکت خانه مطبوعات استان، صدور مجوزهای رایگان برای نشریات، سوق دهی شهروندان به سمت روزنامه ها و مطبوعات در کار های فرهنگی، آشتی مخاطبان قهر کرده از مطبوعات و ترغیب شهروندان برای حفظ ارتباط با رسانه ها، تخصیص بودجه فرهنگی به مطبوعات و ایجاد مجتمع رسانه ای و هدفمند کردن مشکلات مطرح شده و برطرف سازی یکی، دو مورد از این مشکلات در طول مدت زمان باقی مانده از این شورا و نقد کارشناسی شده مشکلات شهری از سوی رسانه ها از جمله مباحث مطرح شده در این نشست بودند.