مشکل عمده بازار استان سمنان رکود و نوسانات ارز است

به گزارش خبرنگار مهر، سید شهاب الدین چاووشی بعدازظهر سه‌شنبه در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان سمنان به میزبانی سالن یادگار امام(ره) استانداری بابیان اینکه مشکل عمده در بازار استان نوسانات ارزی و رکود است، ابراز داشت: این مشکل تولیدکنندگان را تحت شعاع قرار می‌دهد لذا از وزارت اقتصاد و دارایی تقاضا داریم سامان بخشی به این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند.

وی بابیان اینکه کاغذبازی در سیستم اداری باعث فراری دادن سرمایه‌گذاران می‌شود، افزود: با توجه به اینکه در عصر پیشرفت و فنّاوری قرار داریم لذا این رویه باید تغییر پیدا کند که افتتاح طرح دادور در سمنان می‌تواند به تحقق شعار اقتصاد مقاومتی و رسیدن دولت الکترونیک کمک کند.

استاندار سمنان بابیان اینکه برای خارج شدن از رکود اقتصادی و بیکاری به همکاری تمامی اجزا و بانک‌ها نیاز داریم، ابراز داشت: سمنان از ظرفیت‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری برخوردار است که دولت با تسهیل شرایط پرواز برای دو فرودگاه شاهرود و سمنان و همچنین سامان بخشی به ورودی استان از سوی شریف‌آباد می‌تواند به رونق اقتصادی این دیار کمک کند.

چاووشی در ادامه تصریح کرد: از وزیر اقتصاد و دارایی تقاضا داریم برای افزایش اختیارات به بانک‌ها برای ارائه تسهیلات تلاش کند چراکه عمده‌ترین گام در رونق تولید مواجه‌شدن تولیدکنندگان با تسهیلات مناسب است که اصلاح این ساختار در شکوفایی اقتصاد کشور تأثیرگذار است.

وی افزود: ارائه زیرساخت‌های لازم برای توسعه گردشگری و اصلاح الگوی کشت می‌تواند سهم بسزایی در اقتصاد کشور ایفا کند لذا انتظار می‌رود علاوه بر همکاری دستگاه‌های اجرایی دولت هم بتواند در این دو بخش برنامه‌ریزی‌های بهتری را اعمال کند.