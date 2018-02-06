رونمایی از کتاب های تازه نشر یافته محیط زیستی در کتابخانه سازمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست (پام)، برای نخستین بار، از کتاب های تازه نشر یافته محیط زیستی با حضور زهرا جواهریان سرپرست دفتر پژوهش و توسعه فناوری محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست، شهره صدری مشاور معاونت آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست، درودیان مترجم کتاب «یاریگری گروداران در حکمرانی فراگیر آب» و ویدا نوشین فر مترجم کتاب «آب، بوم سازگان و جامعه: تلاقی رشته‌ها» و جمعی کارشناسان این سازمان در کتابخانه مرکزی سازمان حفاظت محیط زیست رونمایی شد.

در این مراسم مجموعه کتابهای «فرهنگ و محیط زیست» شامل کتابهای جامعه و تغییرات آب و هوا، فقر و محیط زیست؛ رابطه‌ها در سطح خانوار، اخلاق محیط زیست؛ درآمدی بر فلسفه محیط زیست، اصول اخلاق آب، آب، بوم سازگان و جامعه: تلاقی رشته‌ها، یاریگری گروداران در حکمرانی فراگیر آب معرفی شد.

زهرا جواهریان سرپرست دفتر پژوهش و توسعه فناوری محیط زیست در این مراسم با تاکید بر اینکه حفظ محیط زیست وظیفه عمومی است، گفت: باید مردم مطالبه گر در موضوعات زیست محیطی شوند برای این منظور باید دانش زیست محیطی عموم جامعه ارتقا یابد و آگاهی زیست محیطی تبدیل به نگرش و رفتار شود.

شهره صدری مشاور معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه این مراسم با همکاری پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار شده است، گفت: این برنامه به منظور آشنایی بیشتر کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست با تازه های نشر در حوزه محیط زیست و همچنین معرفی کتاب های محیط زیستی به مخاطبان و دوستداران محیط زیست، برگزار و این مجموعه نشست ها ادامه خواهد یافت.

صدری خاطر نشان کرد: امیدوار هستیم تا هم کتابهای ارزشمند محیط زیستی بیشتری در کشور منتشر شود و هم افراد بیشتری کتاب های محیط زیستی را بخوانند.

به گفته وی، در هر حال ارتقای فرهنگ محیط زیستی نیازمند گسترش دانش محیط زیست در جامعه است.

این گزارش می افزاید، نماینده پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در این مراسم با بیان اینکه انسان ها در تخریب محیط زیست نقش دارند و می بایست محیط زیست را بشناسند، اظهار داشت : ارتباط محیط زیست و مردم باعث شده است که پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات به حوزه فرهنگ و محیط زیست وارد شود و با مشارکت مالی شورای اجتماعی وزارت کشور که موضوع آسیب های اجتماعی را دنبال می کند، مجموعه کتابهای «فرهنگ و محیط زیست» چاپ شده است.

ویدا نوشین فر مترجم کتاب «آب، بوم سازگان و جامعه: تلاقی رشته‌ها» در این نشست با اشاره به اینکه این کار اولین تجربه کاری در حوزه محیط زیست بوده است؛ گفت : در این کتاب بسیار ساده و روان به موضوعات آب و محیط زیست پرداخته شده و قابل درک برای عموم مردم است.

وی با بیان اینکه موضوع آب متعلق به هیچ حوزه ای نیست و حیات بشری را تحت تاثیر قرار می دهد، پیشنهاد کرد: بر اساس اطلاعات پایه این کتاب تحقیقاتی در مناطق ایران انجام شود.

بنابر این گزارش، درودیان مترجم کتاب «یاریگری گروداران در حکمرانی فراگیر آب» در این مراسم گفت: مخاطب اصلی این کتاب وزارت نیرو است و متاسفانه متولی اصلی موضوع آب در کشور وزارت نیرو است کما اینکه این نوع نگاه باید تغییر پیدا کند.

وی با تاکید بر اینکه مسائل اجتماعی و محیط زیست ارتباط تنگاتنگی دارند، گفت: در مسائل اجتماعی توجه به سرمایه های اجتماعی و برای حفاظت از محیط زیست جلب همکاری نیروهای بومی و مردم محلی اهمیت ویژه ای دارد.

درودیان تصریح کرد: مسائل بین رشته ای در علوم بسیار راهگشا ست و راه های جدید برای ما باز می کند؛ متاسفانه نگاه مشارکتی و همکاری در مسئولین وجود ندارد و کتاب یاریگری گروداران در حکمرانی فراگیر آب می تواند تلنگری برای مسئولین حوزه آب باشد تا به صداهای ناشینده توجه شود.

وی افزود: در حوزه هامون بسیاری از مشکلات اجتماعی ریشه در مسائل محیط زیست دارد و می بایست صدای مردم در ارزیابی پروژه ها شنیده شود.