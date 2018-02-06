انتقال خون خراسان رضوی با مشکلات جدی بودجه ای مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحمیدرضا اسلامی ظهر سه شنبه در نشست خبری اظهار کرد: امیدوار بودیم با اجرای طرح تحول سلامت مشکلات انتقال خون از حمله درآمد، پرداخت، امتیازات و غیره برطرف شود اما نگاه‌ها فقط به حوزه دانشگاه‌های علوم پزشکی بوده است، گرچه از سال گذشته امتیاز ویژه‌ای برای نیروهای این سازمان در نظر گرفته شده، اما این امتیاز فقط شامل نیروهای رسمی می‌شود، آن هم در شرایطی که اکثر نیروهای این مجموعه قراردادی هستند.

وی با اشاره به اینکه تمام استان‌ها دارای ساختمان ستادی هستند، اما اداره کل انتقال خون خراسان رضوی فاقد این ساختمان بوده است، گفت: وضعیت ساختمان سناباد همچنان مبهم است و از هر زمان که تعیین تکلیف شود ۸ سال زمان ساخت آن به‌طول می‌انجامد .در حال حاضر از بودجه ۵ میلیارد تومانی تخصیصی تنها ۲۵۰ میلیون تومان آن محقق شده است و برای ساخت آن ۲۰ میلیارد تومان نیاز است.

مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی با بیان اینکه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی علت عدم پرداخت بودجه مصوب را موقعیت جغرافیایی نامناسب این ساختمان عنوان کرده است، اضافه کرد: این صحبت‌ها بهانه‌ای جهت فرار از پاسخگویی به مردم، مسئولان و رسانه‌ها بوده، اما اگر علت عدم پرداخت این بودجه این موضوع است حاضر به تغییر این مکان هستیم و علی‌رغم آنکه شخص استاندار خراسان رضوی از اهداکنندگان مستمر خون در استان بوده و پیگیر وضعیت اداره کل انتقال خون خراسان رضوی است، اما این احساس مسئولیت در سایر مسئولان وجود ندارد.

اسلامی بیان کرد: اولین نیاز در حوزه درمان و سلامت بحث خون‌رسانی است و با وجود آنکه در یک سال اخیر ۱۸۰ تخت بیمارستانی اضافه شده اما در ۱۸ سال اخیر یک درصد رشد و پیشرفت را مجموعه انتقال خون خراسان رضوی شاهد نبوده‌ایم.

وی اضافه کرد: رقم پرداختی بیمه سلامت به مراکز سلامت ۱۲۲۴ میلیارد تومان بود، اما ریالی به انتقال خون داده نشد و ظاهرا با این نوع تقسیم بندی این مجموعه هیچ سهمی نداشته است.

مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی با اشاره به اینکه اداره کل انتقال خون خراسان رضوی مسئولیت خون‌رسانی به ۵۸ بیمارستان استان را برعهده دارد و بی‌توجهی مسئولان ما را از این بابت نگران کرده که نتوانیم خدمت شایسته و به‌موقع را ارائه دهیم، گفت: در آتش‌سوزی تجهیزات برقی خسارات زیادی تحمیل شد و علت آن فرسوده بودن تجهیزات بود و بابت به‌روزشدن آن حمایتی نشدیم؛ حتی نگران سردخانه‌ها هستیم و اگر بی‌مهری‌ها تداوم یابد نگران وقوع اتفاقات تلخ‌تر هستیم . بی‌توجهی‌های به اداره کل انتقال خون خراسان رضوی در شان نیازمندان به خون و فرآورده‌های خونی نیست، آن هم در شرایطی که از هر ۳ نفر یک نفر نیازمند به خون و فرآورده‌های خونی است.