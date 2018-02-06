به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بسیاری از مددجویان به دلیل ناآگاهی از مسائل حقوقی و قضایی قادر به دفاع از حقوق خود نیستند، گفت: کمیته امداد با ارائه خدمات حقوقی رایگان برای ارتقای سطح آگاهی و رفع مشکلات حقوقی آنان تلاش می‌کند.

وی پرداخت هزینه‌های دادرسی و کارشناسی مددجویان را از اقدامات کمیته امداد عنوان کرد و افزود: مددجویان به علت عدم تمکن مالی به وکلای نیکوکار معرفی می‌شوند تا با ارائه خدمات حقوقی و قضایی مشکلات آنها رفع شود.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون با مشارکت و همکاری وکلای نیکوکار، یک هزار و ۳۸۴ مورد خدمت حقوقی و قضایی رایگان به مددجویان تحت حمایت ارائه شده است.

لطفی خدمات حقوقی ارائه شده به مددجویان تحت حمایت را در زمینه‌های تنظیم پرونده حقوقی، مشاوره، اظهار نامه، دادخواست، شکوائیه، لایح دفاعیه و صدور رأی و اجرای حکم عنوان کرد.

وی با اشاره به تشکیل ۳۹ دوره میز حقوقی برای مددجویان، گفت: این میز حقوقی با هدف تسهیل ارائه خدمات حقوقی و برای کمک به مددجویان و ارتقاء سطح آگاهی حقوقی آنان ایجاد شده است.

لطفی با انعقاد تفاهم نامه همکاری بین کمیته امداد و کانون وکلای دادگستری اشاره کرد و گفت: طبق این تفاهم نامه ارائه مشاوره حقوقی در کلیه موضوعات حقوقی و قضایی برای خانوارهای مددجوی تحت حمایت رایگان است.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر با تاکید بر اینکه ۲۷ وکیل و ۳ نفر کارشناس حقوقی با این نهاد همکاری می‌کنند، افزود: مددجویانی که دارای مشکلات حقوقی و قضایی هستند می‌توانند به کانون وکلای دادگستری استان مراجعه کنند تا نسبت به ارائه خدمات حقوقی رایگان و پیگیری پرونده آنها اقدام شود.

لطفی در پایان به لزوم توسعه و ترویج صلح و سازش میان مردم برای کاهش آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد و گفت: این مهم از جمله اقدامات کمیته امداد برای پیش گیری از وقوع جرم در میان مددجویان است.