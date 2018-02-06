کاهش ۱۰۰ میلیارد تومانی منابع تامین اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد گورابی ظهر سه شنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه اظهار داشت: در سال گذشته میزان منابع تامین اجتماعی استان اصفهان سه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است.

وی بیان داشت: امسال سازمان تامین اجتماعی با کاهش ۱۰۰ میلیارد تومانی منابع مواجه است.

مدیر کل تامین اجتماعی استان اصفهان تصریح کرد: با احتساب منابع درمانی در سطح استان اصفهان، با کاهش ۵۰ درصد منابع روبرو بودیم.

وی اظهار داشت: میزان منابع استان اصفهان نسبت به میزان مصارف اعتبارات در این استان کمتر است به طوری که به ازای هر چهار و نیم نفر یک مستمری بگیر وجود دارد.

گورابی اعلام کرد: در حال حاضر تعهدات بلند مدت و کوتاه مدت سازمان تامین اجتماعی به شش نفر رسیده است یعنی به ازای هر شش نفر بیمه پرداز و یک نفر مقرری بگیر وجود دارد.

اصفهان ۵۰ هزار بیمه شده کارگران ساختمانی دارد

وی با بیان اینکه عمده‌ترین منابع سازمان تامین اجتماعی حق بیمه ۲۰ درصد کارمزد و ۳ درصد بیمه بیکاری است که توسط کارفرمایان پرداخت می‌شود، افزود: در واقع بیش از ۹۰ درصد منابع سازمان تامین اجتماعی از طریق کارفرمایان و بیمه‌شدگان تامین می‌شود.

مدیر کل تامین اجتماعی استان اصفهان اضافه کرد: با توجه به شرایط فعلی تجهیزات فیزیکی و بهبود فضای درمانی در استان مناسب است و سازمان با برخورداری از شرایط ویژه و تعامل با دولت و مجلس در زمینه آگاهی بخشی فعالیت‌هایش بسیار اثربخش بوده است.

وی با بیان اینکه با اجرای قانون جدید بیمه کارگران ساختمانی در استان اصفهان با کاهش ۷۷ میلیارد تومانی منابع تامین اجتماعی رو به رو بودیم، افزود: استان اصفهان دارای ۵۰ هزار بیمه شده کارگر ساختمانی است و از این رو اجرای قانون جدید بر درآمد بیمه تاثیر زیادی داشت.

گورابی با بیان اینکه در حال حاضر چرایی کاهش درآمد از محل بیمه کارگران ساختمانی در حال بررسی است، اضافه کرد: اختلاف نظر در خصوص اعلام واقعی و یا غیر واقعی عدد اعلام شده از محل بیمه کارگران ساختمانی وجود دارد که در دست بررسی است.