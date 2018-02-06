به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی پیشرفته ترین دستگاه ایکس ری پر سرعت کامیون کشور در گمرک بندر شهید رجایی به بهره برداری رسید.

پیشرفته ترین سیستم تصویربرداری X-Ray از نسل ۴ که به Fast Scan نیز معروف است قابلیت اسکن روزانه تا ۱۵۰۰ کانتینر و آپلود بر سامانه جامع گمرکی و با قابلیت تجزیه و تحلیل را دارد و به دلیل اسکن در حین حرکت وسیله حمل، با سرعت ۱۵ تا ۴۰ کیلومتر باعث کاهش صف کامیونها و دقت در بازرسی از محموله‌ها شده است.

نصب این تجهیزات پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری در پیشگیری از پدیده قاچاق، توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران انجام شده است؛ کلیه هزینه های خرید، نصب و تجهیز حدود ۲۰۰ میلیارد ریال بوده است.

عبدالرضا رحمانی‌فضلی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه یکی از مشکلات موجود در حوزه قاچاق کالا و مواد مخدر، عبور از مبادی رسمی است عنوان کرد: تلاش‌های زیادی صورت گرفته تا با روش‌های فیزیکی و همچنین روش‌های جدید در ایکس‌ری کنترل شود. یکی از ایکس‌ری‌های پیشرفته نسل چهار در گمرک شهیدرجایی به بهره‌برداری رسید، این ایکس‌ری قادر است روزانه یک هزار و دویست کانتینر را چک کند.

رحمانی‌فضلی بیان داشت: روش چک کردن این ایکس‌ری سه مرحله‌ای بوده که به خوبی می‌تواند منطبق با بارنامه تشخیص دقیق دهد.

وی گفت: امید است با تقویت سیستم ایکس‌ری کشور بتوانیم عبور کالای قاچاق از مبادی رسمی به کشور را کنترل کنیم، برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق و مواد مخدر از مبادی غیررسمی نیز دستورالعمل‌های جدیدی در حوزه کوله‌بری توسط دولت تصویب شده که از یک ماه قبل شروع کردیم، می‌توان گفت بیش از ۶۰الی ۷۰ درصد کوله‌بران تحت نظارت دقیق قرار گرفته‌اند.

وزیر کشور ادامه داد: البته زیرساخت‌های دیگری نیاز است که استانداران، گمرک و دیگر دستگاه‌ها باید انجام دهند.

وی افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، قاچاق کالا از ۲۰ میلیارد دلار به ۱۱ میلیارد دلار کاهش یافته است که کار بزرگی است اما باید این کار را ادامه دهیم تا قاچاق کالا به صفر برسد.