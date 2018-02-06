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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۲۰

فرماندار درمیان:

۱۱۱ طرح عمرانی دهه فجر در درمیان به بهره برداری می‌رسد

۱۱۱ طرح عمرانی دهه فجر در درمیان به بهره برداری می‌رسد

بیرجند- فرماندار شهرستان درمیان گفت: ۱۱۱ طرح عمرانی همزمان با دهه فجر با اعتبار ۴۱ میلیارد و ۳۰۳ میلیون تومان در شهرستان درمیان به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بشیری زاده ظهر سه شنبه در حاشیه افتتاح برخی از این پروژه‌ها که با حضور استاندار خراسان جنوبی انجام شد، اظهار کرد: همزمان با دهه فجر ۱۱۱ طرح عمرانی همزمان با دهه فجر با اعتبار ۴۱ میلیارد و ۳۰۳ میلیون تومان در شهرستان درمیان به بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه ۹ هزار و ۱۹۸ خانوار در ۴ شهر و ۷۵ روستای شهرستان درمیان از خدمات این طرح ها بهره مند می شوند، افزود: گاز رسانی به دوشهر گزیک و طبس مسینا و ۲۸ روستای شهرستان، مرکز جامع خدمات درمانی روستای نوغاب از مهمترین طرح های افتتاحی دهه فجر  است.

فرماندار درمیان بیان کرد: با افتتاح  ۱۶ پروژه شهری و ۹۵ پروژه در نقاط روستایی برای ۸۱ نفر به طور مستقیم شغل ایجاد خواهد شد.

بشیری زاده با اشاره به ظرفیت‌های بسیار بالای این شهرستان گفت: جمعیت بالای عشایری، وجود سد مخزنی رزه با ظرفیت ۲۴ میلیون متر مکعب آب که در حال حاضر ۸ میلیون مترمکعب آب دارد و برای استفاده از این آب هر چه سریعتر باید اقداماتی انجام شود، فرش قهستان که مانند نگینی بر تارک استان است و در کشورهای اروپایی به عنوان برند شناخته شده است و نیاز به حمایت و بازاراهای خارج از استان دارد و منطقه حفاظت شده و حدود ۲ هزار راس قوچ اوریال از مهم ترین این ظرفیت ها است.

وی با اشاره به برخی مشکلات موجود در شهرستان درمیان تصریح کرد: راه های مواصلاتی شهرستان و جاده‌های مرزی کیفیت مطلوبی ندارد و در صورت بروز مشکل امنیتی قابل استفاده نخواهند بود و آبرسانی به روستاها به کندی پیش می‌رود.

کد مطلب 4221399

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