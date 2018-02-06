به گزارش خبرنگار مهر، محمد بشیری زاده ظهر سه شنبه در حاشیه افتتاح برخی از این پروژه‌ها که با حضور استاندار خراسان جنوبی انجام شد، اظهار کرد: همزمان با دهه فجر ۱۱۱ طرح عمرانی همزمان با دهه فجر با اعتبار ۴۱ میلیارد و ۳۰۳ میلیون تومان در شهرستان درمیان به بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه ۹ هزار و ۱۹۸ خانوار در ۴ شهر و ۷۵ روستای شهرستان درمیان از خدمات این طرح ها بهره مند می شوند، افزود: گاز رسانی به دوشهر گزیک و طبس مسینا و ۲۸ روستای شهرستان، مرکز جامع خدمات درمانی روستای نوغاب از مهمترین طرح های افتتاحی دهه فجر است.

فرماندار درمیان بیان کرد: با افتتاح ۱۶ پروژه شهری و ۹۵ پروژه در نقاط روستایی برای ۸۱ نفر به طور مستقیم شغل ایجاد خواهد شد.

بشیری زاده با اشاره به ظرفیت‌های بسیار بالای این شهرستان گفت: جمعیت بالای عشایری، وجود سد مخزنی رزه با ظرفیت ۲۴ میلیون متر مکعب آب که در حال حاضر ۸ میلیون مترمکعب آب دارد و برای استفاده از این آب هر چه سریعتر باید اقداماتی انجام شود، فرش قهستان که مانند نگینی بر تارک استان است و در کشورهای اروپایی به عنوان برند شناخته شده است و نیاز به حمایت و بازاراهای خارج از استان دارد و منطقه حفاظت شده و حدود ۲ هزار راس قوچ اوریال از مهم ترین این ظرفیت ها است.

وی با اشاره به برخی مشکلات موجود در شهرستان درمیان تصریح کرد: راه های مواصلاتی شهرستان و جاده‌های مرزی کیفیت مطلوبی ندارد و در صورت بروز مشکل امنیتی قابل استفاده نخواهند بود و آبرسانی به روستاها به کندی پیش می‌رود.