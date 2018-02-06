۱۶۰ هزار نفر از اهالی شهرقدس در بافت فرسوده ساکن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مختاری بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اراضی شهر قدس را برای تامین سرانه‌های عمومی بسیار محدود دانست و گفت: از حدود ۲۷۰۰ هکتار مساحت قانونی شهر، حدود ۲۸۰ هکتار آن بافت فرسوده است.

وی افزود: این بافت فرسوده از شهر کم ترین مقاومت را در مقابل حوادث طبیعی دارد و به دلیل تراکم جمعیتی بالای این محدوده، حدود ۱۶۰ هزار نفر در این بافت‌های فرسوده ساکن هستند که این محدوده ۱۰ درصد مساحت شهر را تشکیل می‌دهد اما نزدیک به ۵۰ درصد جمعیت شهر را در خود جای داده است.

شهردار قدس با بیان این که این مساله زنگ هشدار جدی برای مجموعه مدیریت شهرستان قدس است، اظهار داشت: این موضوع مشکلی نیست که یک‌شبه حل شود، بلکه نیازمند یک کار کارشناسی شده، تامین منابع مالی فراوان و مشارکت مردم است.

مختاری گفت: خوشبختانه دولت تسهیلاتی را برای احیای بافت فرسوده به ویژه در شهرستان‌های استان تهران در نظر گرفته است و از طرف دیگر شورای اسلامی شهر نیز مشوق‌های خوبی را برای احیا ونوسازی این بافت‌ها در نظر گرفته است؛ما امیدواریم بزودی فضای نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده در شهر قدس شکل بگیرد که لازمه آن مشارکت فعالانه مردم در این زمینه است.

وی اضافه کرد: مردم می بایست به این مساله توجه کنند که در بافت‌های ناایمن سکونت دارند و باید با استفاده از تسهیلات دولتی و معافیت‌هایی که مدیریت شهری در نظر گرفته است در این زمینه اقدام کنند.