تیم ملی اسکی ایران راهی المپیک زمستانی کره جنوبی شد

به گزارش خبرنگار مهر، المپیک زمستانی ۲۰۱۸ کمتر از چند روز دیگر به میزبانی پیونگ چانگ کره جنوبی آغاز می شود. تیم ملی ۴ نفره اسکی ایران به همراه کادر فنی بعد از ظهر امروز راهی این کشور شد تا شاهد تلاش نمایندگان کم تعداد کشورمان در این رویداد بزرگ باشیم.

ملی پوشان ایرانی در حالی عازم المپیک زمستانی شدند که بر خلاف دوره های گذسته هیچ مراسم بدرقه ای با حضور اصحاب رسانه برگزار نشد و اسکی بازان در سکوت خبری راهی بزرگترین و حساس ترین آوردگاه جهانی این رشته شدند. حتی فدراسیون اسکی در تصمیمی عجیب امسال از سهمیه یک خبرنگار و عکاس برای حضور در این المپیک استفاده نکرد.

محمد کیادربندسری، سید ستار صید، فروغ عباسی و سمانه بیرامی ترکیب تیم ملی ایران در این دوره از المپیک را تشکیل می دهند. ایران در المپیک ۲۰۱۴ پنج نماینده داشت و در این دوره با کاهش یک سهمیه ای آلپاین مواجه شد.