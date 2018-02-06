تاکید اسلام بر لزوم توجه به امنیت اخلاقی درجامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج ، حجت الاسلام والمسلمین سیدعلی قاضی عسکر که در مراسم تواصی بحق درجمع نمازگزاران سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری سخن می گفت در ادامه بحث امنیت ازنگاه اسلام ، به تبیین اهمیت امنیت اخلاقی درجامعه اسلامی و ضرورت توجه به آن پرداخت و گفت: متاسفانه این بحث مهم امروز در جامعه مورد غفلت واقع شده است درحالیکه یکی از اهداف رسالت انبیاء و بویژه بعثت نبی مکرم اسلام (ص) ، ایجاد امنیت اخلاقی و رشد فضائل در جامعه برای مردم بوده است.

وی بابیان اینکه امام زمان (عج) در زمان ظهورشان امنیت را درجامعه ایجاد خواهند کرد ، افزود: امام صادق (ع) درتفسیرآیه : " وَلَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا " فرموده اند: تحقق آن در زمان حضرت مهدی (عج) است که ترس و اضطراب را به آرامش و امنیت تبدیل خواهد کرد.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با اشاره به اینکه اسلام برای امنیت اخلاقی درجامعه دستورالعمل هایی دارد، افزود: این دستورالعمل ها برای حفظ حرمت مردم است تا کسی دغدغه خاطر نداشته باشد و با آبرو و حیثیت او درجامعه بازی نشود.

وی ازغیبت کردن بعنوان نکته اول نام برد و با اشاره به اینکه غیبت کردن را میتوان از دو بعد توصیه اخلاقی و حفظ امنیت اخلاقی مردم مورد توجه قرارداد ، اظهار داشت: غیبت یعنی انسان نکته ای را که در فردی وجود دارد در پشت سر او بگوید درحالی که می داند آن فرد از بیان آن ناراحت می شود، " ذِکرُکَ أخاکَ بما یُکرهه - مطلبی از برادر دینی خود بگوید در حالی که خوشش نیاید کسی آن را بشنود".

حجت الاسلام والمسلمین قاضی عسکر با بیان اینکه قرآن درنکوهش این عمل می فرماید: " وَلَا یَغْتَب بَّعْضُکُم بَعْضًا أَیُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَن یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتًا فَکَرِهْتُمُوه - غیبت همدیگر را نکنید کسی که غیبت می کند مانند این است که گوشت برادرمرده خود را بخورد " ، اظهار داشت: غیبت تا این حد کار بد و نادرستی است و قرآن با این مسئله بسیارسختگیرانه برخورد کرده است.

وی از تهمت بعنوان نکته دوم یاد کرد و با تاکید براینکه گناه تهمت ازغیبت بدتر و مجازاتش بالاتر است ، گفت: اسلام راه این گونه اعمال را بسته است تا مردم با آرامش خاطر زندگی کنند.

نماینده ولی فقیه در امور حج وزیارت با تاکید براینکه انسان دارای حرمت است و هیچکس حق ندارد بی جهت آبروی کسی را در جامعه ببرد و حرمت کسی را بشکند ، اظهار داشت: اگر به فردی اتهام بزنند و بعد معلوم شود دروغ بوده ازنظر قضایی قابل پیگیری است و باید اتهام زننده مجازات شود .

سخره کردن نکته سومی بود که نماینده ولی فقیه به آن اشاره کرد و با بیان این بخش از آیه یازدهم سوره حجرات " یاأَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا یَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ گفت: اسلام تاکید دارد همدیگر را مسخره نکنید.

وی افزود: ممکن است که فردی نقص یا عیبی از نظر جسمی داشته باشد ولی این نقص عضو شخصیت او را کوچک نمی کند، ممکن است فقیر باشد ولی فقراو چیزی از شخصیت او کم نمی کند.

حجت الاسلام والمسلمین قاضی عسکر اضافه کرد: دربرخی روایات آمده است کسی که فرد ثروتمندی را به خاطر ثروتش احترام کند و انسان فقیری را به خاطر فقرش مورد اهانت قرار دهد دو سوم دینش را از دست داده است، در دین اسلام این مجازات سنگین راه را برروی حرمت شکنی افراد می بندد.

وی تصریح کرد: اهانت کردن به مردم ، حرمت شکنی و شخصیت افراد را کوچک کردن از نظر اسلام مذموم است و هیچ کس حق تعرض به دیگری را ندارد.

حجت الاسلام والمسلمین قاضی عسکر از سوء ظن یا بد گمانی بعنوان نکته چهارم ذکر کرد و با بیان دومثال در تشریح سوء ظن گفت: قرآن می فرماید: " إنَّ بَعضَ الظَّنِّ إثْمٌ - برخی از گمان ها گناه است .

وی با اشاره به اینکه اهانت کردن انواعی دارد که از آن جمله فحاشی است ، اظهار داشت: روایات بسیاری داریم که انسان مومن نمی تواند فحاش و دشنام دهنده باشد.

نماینده ولی فقیه با اشاره به اینکه امروزشاهدیم رئیس جمهور آمریکا که فرد بی خردی است چگونه به دیگران اهانت می کند و ارزشی برای شخصیت افراد قائل نیست، اضافه کرد: درآمریکا ، دادگاه شکایت فرد سیاه پوستی را که به او اهانت کرده و گفته اند برو تو پدر و مادرت سیاه پوست اند، قابل پیگیری نمی داند اما از نظر اسلام اگر کسی چنین جملاتی را به فرد سیاه پوستی بگوید و قصدش تحقیر و یا به سخره گرفتن او باشد ، این را گناه می داند.