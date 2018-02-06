سلامت دانش آموزان به خسارات وارده به آموزش و پرورش ارجح است

خبرگزاری مهر؛ گروه استانها- سعید صادقلو*: در روزهایی که سپری شد، شاخص آلودگی هوا در بسیاری از مناطق شهر تهران وضعیت ناسالم، یعنی عدد بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ برای ذرات معلق کوچک تر از ۲.۵ میکرون را نشان داده است.
زمانی که شاخص آلودگی هوا بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ قرار گیرد، عملاً هوا برای همۀ افراد جامعه ناسالم است و پیر، جوان، دانش آموز و دانشجو نمیشناسد.
از این گذشته، طی دو روز اخیر، شاخص چندین منطقۀ کلانشهر تهران از جمله پونک (منطقه۲)، دانشگاه تربیت مدرس (منطقه۶)، دانشگاه صنعتی شریف (منطقه۲)، میدان فتح (منطقه۹)، شهرداری منطقه ۲۱، شهر ری و ... در برخی ساعتها با گذشتن از عدد ۲۰۰، اعدادی مانند ۲۱۱، ۲۱۹ و ۲۲۰ را هم تجربه کردند. زمانی که شاخص، اعداد بالای ۲۰۰ را نشان میدهد یعنی شرایط بسیار ناسالم (بنفش) و بحرانی است. یعنی عملا در آن مناطق، شهروندان باید با ماندن در خانه، از بیرون آمدن اجتناب نمایند تا ضرر کمتری به سلامتیشان وارد آید.
در بحث کاهش آلودگی هوای کلانشهرها، در جهان تجربیات مفیدی در زمینه از بین بردن بختک آلودگی هوا وجود دارد که به طور کلی ناظر بر افزایش کیفیت خودروها، بهبود کیفیت سوخت به معنای واقعی، توسعه سوختهای سبز، بیواتانولها و بیوگازها مخصوصا برای خودروهای عمومی، ایجاد و توسعۀ حمل و نقل عمومی با کیفیت، ارزان و آرامشبخش، به کاربردن فیلترهای نوین برای کارخانجات به نحوی که آلودگی آنها را در حد صفر نگه میدارد و ... .
شش دهۀ قبل، شهرهایی مانند مکزیکوسیتی و لندن به مراتب روزهایی آلودهتر از تهران را تجربه کردند، اما امروزه به واسطۀ اقدامات جدی و مفید، شهرهایی آلوده به حساب نمیآیند.
پس این کار شدنی است، منتها نیاز به بودجۀ عظیم دارد و با بودجههای قطرهچکانی و جلسات متعدد مشکل آلودگی هوا حل نمیشود. طبیعتاً تعطیل کردن شهر هم راه چاره نیست و دردی را دوا نمیکند، اما یادمان باشد تعطیلی ادارات و مراکز آموزشی شهر، نه به خاطر کاهش آلودگی هوا، بلکه بیشتر به خاطر حفظ سلامت شهروندان و عدم حضور آنها در سطح شهر است.
جالب است بدانیم خودروهای شخصی چیزی در حدود ۵ درصد در آلودگی هوای تهران نقش دارند و درصد عظیمی از این آلودگی ناشی از اتوبوسها و کامیونهای فرسودهای که در شهر تردد میکنند و همچنین کارخانجات است. بنابراین تجربه نشان داده است که سیاست زوج و فرد از درب منازل نیز اثرگذاریاش در کاهش آلودگی هوا تقریبا هیچ است.
اقدامات سنتی اثر خود در اهش آلودگی خوا را از دست داده اند
چرا که اولا این خودروهای کوچک، نقششان در آلودگی هوا حدود ۵ درصد است، و ثانیاً شهر تهران حدود ۴ میلیون خودرو و چهار میلیون موتور سیکلت دارد.
اگر برفرض مثال، نسبت زوج و فرد بودن پلاک خودروها را ۵۰-۵۰ در نظر بگیریم، چه روز زوج باشد، چه روز فرد، حداقل ۲ میلیون خودرو در خیابانها است و ترافیک هم تقریبا حالت همهروزه خود را دارد، پس طبیعتاً این اقدام نیز اثری در کاهش آلودگی هوا ندارد.
میانگین آلودگی هوای ایستگاههای شهر تهران در ۲۴ ساعت گذشته، کماکان اعدادی بین ۱۷۰ تا ۱۹۰ را نشان میدهد. در چنین شرایطی، برخی مسئولان تهران گویا در تعطیل کردن ادارات، مدارس و دانشگاهها دچار تردید هستند. حتی کار به جایی رسیده است که برخی مسئولین در مصاحبههای خود میگویند به علت اینکه تعطیل کردن ادارات و مراکز آموزشی موجب ضرر و خسارات مالی است، ما علاقمند به تعطیل کردن آنها نیستیم.
به این قبیل مسئولان باید گفت که در چنین شرایط بحرانی، حفظ سلامت شهروندان، اوجب واجبات است. واجب تر از خسارات مالی، حفظ سلامت شهروندان است. از دیدگاه انصاف گرایانه، سلامت شهروند حق وتو دارد. چرا برای اینکه خسارات مالی به شهر تحمیل نشود، برخی مسئولان سلامت شهروندان را نادیده میگیرند و آنها را در این وضع بحرانی به ادارات و مراکز آموزشی میفرستند؟
این درست است که با تعطیلی ادارت و مراکز آموزشی تقریبا مشکل اساسی از آلودگی هوا رفع نمیشود و راه چاره، این نیست، اما یادمان باشد این تعطیل کردن برای حفظ سلامت شهروندان است و نه کاهش آلودگی هوای شهر تهران. تاثیرات مخرب آلودگی هوا بر سلامت شهروندان، پدیده ای نیست که یک روزه و یک ساله ما آن را به طور محسوس حس کنیم و ببینیم. بلکه خسارات آلودگی بر روی سلامتی انسانها معمولا در درازمدت در قالب گسترش بیماریهای مختلف و افزایش مرگ و میرها خود را نشان میدهد.
*دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی و عضو پیوسته انجمن ژئوپلیتیک ایران
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