توجه به تدابیر عملیاتی سازمان پارک ها برای مقابله با کم آبی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید آرش حسینی میلانی در چهل و چهارمین جلسه شورای شهر پنجم تهران طی تذکری اظهار داشت: با توجه به کاهش بارش‌های تهران به میزان ۵۴ درصد در مقایسه با میانگین درازمدت و پیش‌بینی‌های هشداردهنده درباره کم‌آبی در سال آینده، لازم است سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهر تهران تدابیر عملیاتی برای کسب آمادگی لازم را در دستور کار قرار دهد.

وی با بیان اینکه بر اساس بند دو ماده ۷۱ قانون شوراها، ارائه گزارش از پیشرفت تحقق ماده ۲۱ (بند چ) و ماده ۲۶ قانون برنامه دوم شهرداری مورد درخواست است، اظهار داشت: در گزارش مربوطه ضرورت دارد به تفکیک مناطق و انواع فضاهای سبز آخرین وضعیت اقدامات برای تغییر الگوی کاشت فضای سبز، نحوه ابلاغ الزامات آن به پیمانکاران مربوطه و شرایط فعلی تامین منابع ذخیره آب به صورت روشن و دقیق اعلام شود.