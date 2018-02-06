  1. استانها
  2. مازندران
۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۴۱

رئیس سازمان تعاون روستایی:

۶۰ هزار تن مرکبات و سیب برای شب عید ذخیره سازی می شود

۶۰ هزار تن مرکبات و سیب برای شب عید ذخیره سازی می شود

تنکابن - معاون وزیر و رئیس سازمان تعاون روستایی کشور گفت: در حاف خرید ۴۰ هزار تن مرکبات و ۲۰ هزار تن سیب درختی برای ذخیره سازی شب عید هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اوسط هاشمی عصر سه شنبه در  مراسم گشایش سورتینگ مرکبات شرکت تعاونی ۲۲ بهمن شهرستان تنکابن با بیان اینکه یکی از مهمترین مقوله های کشور ، موضوع اشتغالزایی است، گفت: خوشبختانه دولت با اجازه مقام معظم رهبری و  مصوبه  مجلس، مبلغ ۱.۵ دلار از صندوق توسعه ملی اجازه برداشت داشته و بانکها نیز به مبلغ ۱۲ میلیارد تومان برابر با یک سوم  بودجه تملک و دارایی کشور،  آورده برای  ایجاد اشتغال اختصاص داده است.

هاشمی افزود: این امر بهترین فرصت برای کسانی است که میل به انجام کارهای جمعی مانند شرکت های تعاونی، اتحادیه های تولیدی و تعاونی و .. دارند تا بتوانند زنجیره تولید خود را تکمیل کنند.

وی با اشاره به تولید بالای مرکبات و کیوی ، برنج و چای  در مازندران ، اضافه کرد: این  استان ظرفیت بالایی  در زمینه صادرات این محصولات داشته و در این مسیر باید زنجیره تولید خود را تکمیل کرده و به سمت فراوری و تنوع بخشیدن به تولید برویم.

هاشمی با بیان اینکه در حال حاضر با پدیده آزار دهنده مهاجرت روبرو هستیم ، اظهار داشت: بهترین راهکار برای جلوگیری از این پدیده روستایی با اقتصاد ماندگار بوده و  راهکار ان شناختن نیاز بازار بوده و اتحادیه ها و تعاونی ها می توانند با بهره مندی از نظرات کارشناسی سازمان تعاون روستایی  در این زمینه و تحقق بخشیدن به آن نقش مهمی داشته باشند.

رئیس سازمان تعاون روستایی کشور با بیان اینکه ما باید با قرار گرفتن در مسیر تحول برای بودن تلاش کنیم ، خاطر نشان کرد: اگر این مهم در جامعه روستایی ما به خوبی رقم بخورد ؛ اشتیاق و میل دانش آموختگان  و فرزندان روستا را به ماندن در روستا تشویق کنیم.

هاشمی بیان داشت؛ میل به کارمندی روز بروز در حال کاسته شدن بوده و باید به سمت فرصت هایی  برویم که برای جوانان امروز ما فرصت ساز باشد و به عقیده من تنها طریق آن اقتصادی کردن تولید  است.

این مسئول استفاده از نظر کارشناسان و نخبگان اقتصادی را در برند کردن کالاها و محصولات بسیار موثر دانست و گفت؛ دولت ۵۰ میلیارد تومان به عنوان نظام تشویقی صادرات محصولات در نظر گرفته و اینها قدم هایی است که دولت  برای حمایت از تولیدات کشاورزی  برداشته است‌.

وی افزود: ما در حال خرید ۴۰ هزار تن مرکبات  و ۲۰ هزار تن سیب درختی برای ذخیره سازی شب عید هستیم و شرکت تعاونی ها و اتحادیه می توانند با فعالیت خود نقش واسطه ها را کمرنگ کنند.

کد مطلب 4221421

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها