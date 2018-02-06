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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۴۳

آیت الله علما:

انقلاب فرهنگی یکی از ابعاد مهم انقلاب اسلامی ایران بود

انقلاب فرهنگی یکی از ابعاد مهم انقلاب اسلامی ایران بود

کرمانشاه- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه گفت: انقلاب فرهنگی یکی از مهمترین ابعاد و اهداف انقلاب اسلامی ایران بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مصطفی علما روز سه شنبه در آیین تجلیل از فعالان فرهنگ دینی استان که توسط سازمان تبلیغات اسلامی استان برگزار شد، اظهار داشت: یکی از مهمترین دلایلی که مردم علیه نظام حاکم به پا خاستند کم رنگ شدن ارزش ها و اسلام بود که باعث عصبانیت مردم شده بود.

وی گفت: پس از انقلاب اسلامی نیز فعالیت های فرهنگی و حفظ ارزش ها از مهمترین دغدغه های نظام و امام (ره) و مقام معظم رهبری بوده است  گاهی رهبر معظم انقلاب فعالیت های فرهنگی  را از فعالیت های همه وزارتخانه ها  بالاتر می دانست.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه افزود: در فتنه اخیر یکی از مکانهایی که مورد حمله قرار گرفت حسینه ها و مساجد بودند که نشان می دهد دشمنان تا چقدر از این مکانهای مذهبی می ترسند و از سوی آنها احساس قدرت می کنند.

آیت الله علما گفت: این حسینیه ها و تکایا سالهاست که هزاران توطئه دشمنان اسلام را نابود کرده اند و این همان قدرتی است که دشمنان از آن کینه دارند و بدنبال هر ضربه ای هستند که بتوانند به آنها وارد کنند.

امام جمعه کرمانشاه افزود: کسانی که این حسینیه ها و تکایا را اداره می کنند و در امورات آن شریک هستند سرداران سپاه فرهنگی هستند  و باید این قدرت و سرمایه ای که در اختیار دارند را برای مردم و جامعه حفظ کنند.

وی گفت: یکی از مهمترین وظایف این عزیزان جذب جوانان با استعداد و فضا را برای آنها باز کردن است که هر چه بیشتر جوانان وارد این فعالیت ها شوند سلامت آنها  و جامعه نیز تضمین خواهد شد.

کد مطلب 4221422

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