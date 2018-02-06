حمایت از سرمایه گذار فضا را برای فعالیت موثر کارگر فراهم می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید مازندرانی عصر سه شنبه در مراسم تجلیل از شهدای کارگر استان گلستان، اظهار کرد: امروز کشور چرخش چرخ‌های اقتصادی و توسعه خود را مدیون کارگرانی است که با وجود بسیاری از مشکلات اقتصادی و حقوقی همچنان در سنگر مقاومت ایستاده‌اند و در برابر سختی‌ها سر خم نکرده‌اند.

وی افزود: قبل از پیروزی انقلاب و بعد از آن همواره جامعه کارگری علاوه بر حضور در سنگر توسعه، در مبارزات انقلاب و جبهه‌های حق علیه باطل شجاعانه حضور پیدا کردند و هیچگاه میدان را به بیگانگان واگذار نکردند.

مازندرانی ادامه داد: امروز نیز همین افراد با حضور مستمر خود در بخش‌های مختلف اقتصادی در برابر بسیاری از ناملایمات ایستاده و به دشمن نشان دادند که هیچگاه اجازه نمی‌دهند سنگر اقتصادی کشور به دست آنان بیفتد.

وی افزود: حضور فعال کارگران در عرصه‌های کار و تولید بر کسی پوشیده نیست، اما آن‌ها نیازمند حمایت مسئولان و کارفرمایان برای داشتن محیطی آرام و مطمئن برای اشتغال هستند.

مازندرانی با بیان اینکه زمان شعار دادن گذشته و وقت عمل فرا رسیده است، اظهار کرد: شعار نیاز به عمل دارد و باید به گونه‌ای رفتار کنیم که کارگر با ایجاد آرامش در محیط کار به فکر رقابت و توسعه باشد.

وی افزود: زمانی شهیدان ما در جبهه نبرد از میهن دفاع می‌کردند و امروز کارگران و کارفرمایان ما با ایجاد فضای جهادی در عرصه تولید راه را بر دشمنان ببندند.

مازندرانی افزود: دولت نیز باید برای رفاه حال کارگران گام‌های مهمی بردارد و از سرمایه‌گذارن و کافرمایان حمایت کند تا آنان نیز بتوانند با حمایت از کارگران به تولید با کیفیت و رقابت در بازارهای جهانی فکر کنند.

در ادامه این مراسم نماینده ولی فیقه در دانشگاه‌های استان با بیان اینکه برخی با بزرگ کردن مشکلات اقتصادی در صدد ایجاد نارضایتی در اقشار مختلف و بخصوص جامعه کارگری هستند، اظهار کرد: این افراد به دنبال انحراف جامعه اسلامی از مسیر اصلی خود هستند و وقتی دیدند با جنگ نظامی توان مقابله با کشور را ندارند سعی می‌کند از طریق ایجاد نارضایتی به خواسته‌های خود برسند.

حجت الاسلام مازندرانی گفت: اغتشاشات اخیر نشان داد که برخی عوامل سودجو با استفاده از وجود برخی مشکلات در پی ایجاد نارضایتی در بین مردم بودند که بازهم به در بسته خورند.

وی افزود: برای تکرار نشدن چنین توطئه‌هایی باید صبر داشته باشیم و این صبر باید توام با هوشیاری و دفاع از عرصه‌های انقلاب و تولید همراه باشد و بی‌تفاوتی به برخی مشکلات ممکن است زمینه را برای دخالت مجدد برخی دشمنان انقلاب فراهم سازد.

حجت الاسلام مازندرانی توجه به تذکرات و راهنمایی‌های رهبری را یکی از راه‌های برون رفت کشور از مشکلات و توطئه دشمنان عنوان کرد و گفت: امروز مسئولان و کارفرمایان باید فرصت‌های ایجاد شده را برای توسعه اشتغال غنیمت بشمرند و منابع را بیهوده هدر ندهند.