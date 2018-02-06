مدارس پیش دبستانی و ابتدایی باید بانشاط و شاداب شود

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره فرهنگی، ورزشی نو آموزان پیش دبستانی ناحیه یک عصر سه شنبه با حضور سالارقاسمی مدیر کل آموزش و پرورش استان، سید علی موسوی فرماندار قزوین، غلامی رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک و جمع کثیری از پیش دبستانی ها، مربیان و اولیا در سالن ورزشی شهید بابایی قزوین برگزار شد.

سالار قاسمی دراین جشنواره گفت: خوشبختانه بر اساس تصمیم شورای عالی آموزش و پرورش برگزاری آزمون‌های تستی در دوره ابتدایی، استفاده از کتب کمک آموزشی و ورود موسساتی که به این بهانه وارد مدارس ابتدایی می‌شدند همگی ممنوع شد همچنین دیگر آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان برگزار نمی ‌شود.

وی افزود: از این جهت قرار شد عواملی که باعث می‌شوند تعلیم و تربیت در دوره ابتدایی تغییر جهت دهد و به یکسری آزمون‌های تستی تقلیل یابد و محورهای اساسی یاد شده از جمله مهارت آموزی، شاداب بودن و نشاط داشتن دانش آموزان به دست فراموشی سپرده شود مورد توجه جدی قرار داده و بر آنها تمرکز کنیم.

قاسمی ادامه داد: آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی در پایه هفتم پیامدهای مخربی روی دوره ابتدایی داشت و یکی از مطالبات جدی خانواده‌ها حذف آن بود زیرا با توجه به رقابت ناسالمی که شکل گرفته بود، ‌ پروسه بسیار استرس زا و هزینه‌های بسیاری در برداشت.

وی بیان کرد: در این میان خانواده‌هایی که وضعیت مالی خوبی داشتند می‌توانستند وارد کلاس‌های خاص شوند که زمینه سودجویی برخی موسسات را فراهم کرده بود و از سوی دیگر خانواده هایی که شرایط مالی نداشتند برچسب عدم توانمندی و باهوش نبودن به فرزندشان می‌خورد که به لحاظ تربیتی آسیب رسان بود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین تصریح کرد: باید ببینیم چرا وقتی مدارس ابتدایی تعطیل می شود دانش آموزان خوشحال می شوند اما پیش دبستانی اینگونه نیست و بچه های این دوره دوست دارند همیشه در کلاس ها شرکت کنند.

وی اضافه کرد: چون در مدارس ما نشاط و شادابی بسیار کم شده و دانش آموز را با درس و آزمون و کتاب خسته می کنیم انگیزه حضور در مدرسه را ندارد.

بازی بچه ها را بازی نگیریم

قاسمی یادآورشد: متاسفانه به بازی بچه ها اصلا توجهی نداریم و شاید آن را به بازی گرفته ایم به همین دلیل با مشکلات زیادی مانند افسردگی و کم تحرکی و بی انگیزگی دانش آموزان مواجهیم.

وی گفت: به جای کتاب، درس و آزمون در پیش دبستانی باید بازی و سرگرمی و مهارت آموزی را جدی بگیریم تا بچه ها برای مقطع بعدی با انگیزه وارد مدرسه شوند.

فرزندان خود را خلاق تربیت کنیم

قاسمی اضافه کرد: باید کاری کنیم تا فرزندان ما خلاق تربیت شوند و این کار فقط با درس خواندن و مطالعه کتاب ممکن نمی شود.

وی اظهارداشت: دوره پیش دبستانی در واقع در باغ سبز برای مقاطع دیگر است و هرچقدر بانشاط و شاداب باشد در مراحل بعدی مشکلات کمتری خواهیم داشت.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اضافه کرد: مربیان باید برای شاد ماندن بچه ها تلاش کنند و خانواده و مربی مانند دو بال تربیتی هستند که با کمک یکدیگر می توانند به ایجاد خلاقیت و انگیزه در کودکان کمک کنند.

در این جشنواره برنامه های متنوع نمایشی، سرود، ورزش و حرکات شاد و فرحبخش برای کودکان پیش دبستانی اجرا شد.

در استان قزوین ۱۸ هزار و ۳۰۰ دانش اموز پیش دبستانی ۵ ساله و ۱۶۰۰ نفر ۴ ساله وجود دارد که در ۶۰۰ کلاس حضور دارند.