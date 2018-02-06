به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جواد صفایی اظهار کرد: در پی مراجعه والدین یک پسربچه ۱۰ ساله به پلیس آگاهی و اعلام مفقود شدن فرزندشان پیگیری موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی استان البرز در ادامه افزود: طبق اظهارات والدین کودک فرزند آن‌ها حین بازگشت از مدرسه بنا به شواهد عینی در حال دیدن کارگرانی بوده که در حال حفر چاه در یک ساختمان نیمه‌کاره بودند اما بعدازآن به منزل مراجعه نکرده و اکنون خبری از وی ندارند.

وی تصریح کرد: مأموران بلافاصله به محل موردنظر اعزام و در بررسی از محل موردنظر به چند کارگر ساختمانی که مشغول به کار بودند مشکوک شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان البرز تأکید کرد: کارگران در پاسخ به سؤالات مأموران از وجود پسربچه اظهار بی‌اطلاعی کردند اما مأموران در بازرسی از ساختمان کودک را درحالی‌که دهان و دست‌وپایش بسته و در داخل یک انباری زندانی‌شده بود مشاهده کردند.

وی خاطرنشان کرد: پس از آزادی کودک ۱۰ ساله از سوی مأموران، در بازجویی از کارگران ساختمانی مشخص شد که احتمالاً آدم‌ربایی از سوی یکی از کارگران که از زمان ربودن کودک، متواری شده و از وی اطلاعی ندارند رخ‌داده است.

سرهنگ صفایی افزود: طبق اظهارات کودک رهاشده مشخص شد که جوانی ۲۰ ساله که از کارگران ساختمانی است وی را در زمان بازگشت از مدرسه و هنگامی‌که در حال تماشای حفاری چاه از سوی کارگران بوده به بهانه دیدن چاه به داخل ساختمان کشانده و او را زندانی کرده و سپس متواری شده است.

رئیس پلیس آگاهی استان البرز در پایان گفت: بازپرس ناحیه سه کرج، دستور چاپ عکس بدون پوشش متهم را در رسانه‌های جمعی صادر کرده است، بنابراین از شهروندانی که با این فرد برخورد کرده و یا در صورت شناسایی با شماره تلفن‌های۲۱۸۷۲۸۹۰ و ۱۱۰ تماس گرفته و به مأموران اطلاع دهند.