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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۸:۳۲

اشتاین‌مایر خواستار مذاکره همراه با اعمال‌فشار بر کره‌شمالی شد

اشتاین‌مایر خواستار مذاکره همراه با اعمال‌فشار بر کره‌شمالی شد

رئیس جمهوری آلمان در سفر به ژاپن اعلام کرد: به نظر ما رایزنی و گفتگو با کره شمالی تنها در صورت اعمال فشارها و تحریم‌ ها مؤثر خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، «فرانک والتر اشتاین‌مایر» رئیس جمهوری آلمان امروز و در جریان سفر دو روزه خود به ژاپن با «شینزو آبه» نخست‌وزیر این کشور دیدار و گفتگو کرد.

رئیس جمهوری آلمان با تأکید بر لزوم فشار بر کره شمالی به دلیل برنامه هسته ای و موشکی پیونگ یانگ اعلام کرد: به نظر ما رایزنی و گفتگو با کره شمالی تنها در صورت اعمال فشارها و تحریم‌ ها مؤثر خواهد بود.

«فرانک والتر اشتاین‌مایر» بدون اشاره به اقدامات مکرر تحریک آمیز آمریکا در شبه جزیره کُره ادامه داد: همه قدرت ها باید در این راستا گام بردارند؛ چرا که کره شمالیِ دارای تسلیحات هسته ای به مثابه تهدیدی برای آلمان نیز محسوب می شود.

وی در ادامه به مسئولیت مشترک دو کشور آلمان و ژاپن در این خصوص تأکید کرد.

این در حالی است که علیرغم برخی پیشرفت ها در مذاکرات میان دو کُره در موضوع بازی های المپیک زمستانی، کارشکنی های مشکوکی از سوی واشنگتن برای بسترسازی اعمال فشارهای بیشتر به کره شمالی در جریان قرار دارد.

کد مطلب 4221437

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