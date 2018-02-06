دستگیری سارق سابقه دار در کرج/اعتراف به ۳۴ فقره سرقت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسنعلی فیروز خواه اظهار کرد: مأموران کلانتری هفده مهر ویلا حین مأموریت به یک دستگاه خودرو پژو پارس مشکوک شدند که راننده به‌محض مشاهده گشت پلیس اقدام به فرار کرد.

وی ادامه داد: فرد متواری پس از دقایقی تعقیب و گریز با سرعت عمل مأموران دستگیر و در بازرسی از منزل وی مقادیر زیادی تجهیزات داخل خودرو و چهار دستگاه خودرو سرقتی کشف شد.

سرهنگ فیروز خواه افزود: متهم که از سارقان سابقه‌دار است پس از انتقال به کلانتری به ۳۰ فقره سرقت داخل خودرو و چهار فقره سرقت خودرو اعتراف کرد که پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شد.