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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۸:۳۲

استاندار قزوین:

توجه به اقتصاد روستاها موجب تحول اساسی در این مناطق می شود

توجه به اقتصاد روستاها موجب تحول اساسی در این مناطق می شود

قزوین- استاندار قزوین گفت: توجه به اشتغال و اقتصاد روستا موجب جلوگیری از مهاجرت و توسعه روستاها و کمک به تولید و اشتغال پایدار می شود و این رویکرد در استان باید در اولویت قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین در جلسه شورای اداری شهرستان آوج که عصر سه شنبه با حضور فرماندار آوج، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین و مسئولان استانی برگزار شد اظهارداشت: دغدغه امروز ما ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی است و باید در این راه از همه ظرفیت های موجود استفاده کنیم.

زاهدی تصریح کرد: در هر شهرستان ظرفیت های خاصی داریم و یک منطقه صنعت و یک منطقه کشاورزی اهمیت بیشتری دارد و ما باید برای همه بخش ها برنامه داشته باشیم تا کارها عقب نماند.

استاندار قزوین یادآورشد: در شهرستان آوج باید به کشاورزی اهمیت بیشتری دهیم و با شکوفایی این عرصه به اشتغال و اقتصاد مردم کمک کنیم.

زاهدی یادآورشد: طرح یکپارچه سازی اراضی در حصار ولی عصر آوج یکی از مهمترین کارهای بخش کشاورزی است که بایستی در سایر مناطق هم الگوبرداری و اجرا شود.

وی بیان کرد: باید بپذیریم اصلاحات اراضی آسیب زیادی به کشاورزی کشور وارد کرد و با خرد شدن اراضی دچار مشکاتی شدیم که امروز باید برای آن تدبیر کنیم.

استائدار اضافه کرد: برای اقتصادی کردن کشاورزی باید به سمت یکپارچه سازی اراضی کشاورزی حرکت کنیم زیرا خرد شدن اراضی هزینه تولید محصولات را بالا برده و به اقتصاد کشور تحمیل می کند.

زاهدی تصریح کرد: برای رسیدن به توسعه کشاورزی بایستی با مشارکت کشاورزان به سمت یکپارچه سازی اراضی حرکت کرد.

زاهدی گفت: یکی از مشکلات صادرات محصولات کشاورزی نداشتن روشهای خاص و بازارپسند در تولید است و اگر بتوانیم یکپارچه سازی اراضی کشاورزی را توسعه دهیم به تولید محصول با کیفیت کمک کرده ایم.

زندگی در روستاها باید اقتصادی باشد

وی اظهارداشت: اگر به اقتصاد روستا توجه نشود حتی اگر زیربناهای توسعه راهم فراهم کنیم شایدماندن در روستا مقرون به صرفه نباشد اما وقتی به اقتصاد و شغل مردم فکر کنیم حتما انگیزه زیادی برای ماندن در روستا ایجاد می شود.

استاندار قزوین یادآورشد: برای پایداری در تولید محصولات کشاورزی باید بکارگیری شیوه های نوین تولید، استفاده بهینه از منابع آبی با روش های نوین و توسعه گلخانه ها در اولویت قرار گیرد.

وی اضافه کرد: اگر از متابع آبی استان به نحو شایسته استفاده نکنیم آینده خوبی در انتظار فرزندانمان نخواهد بود.

زاهدی بیان کرد: باید قدردان نعمت انقلاب باشیم و از این که مسئولیت پیدا کرده ایم تا به مردم خدمت کنیم خدا را شاکر باشیم و از این فرصت بخوبی استفاده کنیم در غیر این صورت آن را از ما خواهند گرفت.

استاندار قزوین تصریح کرد: اتفاقات اخیر برای ما پیامی دارد که باید برخی روش های خود را تغییر دهیم در غیر این صورت با مشکلات جدی روبرو خواهیم شد و در آخرت هم پاسخگو نخواهیم بود.

وی بیان کرد: البته قدردان مدیران خوب و پرتلاش خود هستیم و برای نمونه در همین کولاک اخیر خدمات قابل توجهی ارائه شد و از بحران عبور کردیم اما باید تلاش خود را برای خدمت به مردم و رفع مشکلات آتها بیشتر کنیم و اصلاح امور و نظارت بر زیرمجموعه خود را جدی بگیریم.

زاهدی گفت: اگر از روی انصاف نگاه کنیم باید اذعان کرد با همه مشکلات موجود چهره روستاها و شهرهای کشور نسبت به قبل از انقلاب بسیار تغییر کرده و ارائه خدمات زیربنایی مانند آب، برق و گاز و تلفن در روستاها بی نظیر است.

استاندار قزوین یادآورشد: کارهای انجام شده در کشور واقعا قابل دفاع است ولی گاهی به دلیل تبلیغات دشمنان خودمان هم باور نمی کنیم که کارهای خوبی صورت گرفته است.

زاهدی افزود: با همه خدمات انجام شده مردم انتظار دارند شاهد توسعه بیشتری در شهرها و روستاهای خود باشند و مسئولان باید در این مسیر گام بردارند و به این توقع پاسخ دهند.

وی اظهارداشت: باید در استان هم به توسعه متوازن فکر کنیم و برای نمونه به شهرستان آوج که منطقه ای کمتر توسعه یافته است بیشتر رسیدگی کنیم.

زاهدی به اهمیت جلب رضایت مردم اشاره کرد و گفت: هیچ حکومتی نمی تواند بدون جلب رضایت مردم به کارش ادامه دهد و ما نیز بر اساس آموزه های دینی باید بدانیم که رضایت مردم از حاکمیت موجب رضایت خداوند می شود و اگر قدر نعمت را ندانیم و به مردم خدمت نکنیم سرانجام خوبی نخواهیم داشت.

کد مطلب 4221444

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