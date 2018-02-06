کشف انبار سلاح وابسته به داعش در شمال عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، یک منبع امنیتی عراقی از کشف انبار سلاح وابسته به تکفیری ها در شمال این کشور خبر داد.

حمد نامس الجبوری رئیس پلیس استان نینوا در شمال عراق از کشف انبار حاوی گلوله های خمپاره و موشک های کاتیوشا در ناحیه القیاره در جنوب استان نینوا خبر داد.

وی افزود: پلیس به انباری که حاوی ۳۲ گلوله خمپاره و چهار موشک کاتیوشا است در یکی از لانه های وابسته به داعش در مرکز ناحیه القیاره در جنوب نینوا دست یافت.

الجبوری گفت: کشف این انبار داعشی به دنبال اطلاعات دقیق حاصل شد.

شایان ذکر است که حیدر العبادی نخست وزیر عراق سال گذشته میلادی از آزاد سازی استان نینوا از لوث داعش خبر داده بود.