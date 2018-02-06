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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۸:۴۰

مدیر کل دفتر اجتماعی استانداری کرمانشاه:

آشنایی مردم با حقوق شهروندی سبب ارتقاء و رشد جامعه می‌شود

آشنایی مردم با حقوق شهروندی سبب ارتقاء و رشد جامعه می‌شود

کرمانشاه- مدیر کل دفتر اجتماعی استانداری کرمانشاه گفت: آشنایی مردم با حقوق شهروندی به ویژه در نظام اداری و حقوقی سبب ارتقاء و رشد جامعه می‌شود.

علیرضا گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: آشنایی مردم با حقوق شهروندی خود به ویژه در نظام اداری و حقوقی سبب ارتقا و رشد جامعه می‌شود.

وی با بیان اینکه صدا و سیما در فرهنگ سازی در بحث آشنایی با حقوق شهروندی می‌تواند تأثیر بسیاری داشته باشد، اظهار کرد: اگر ما با حقوق خود آشنا نباشیم نمیتوانیم چیزی را مطالبه کنیم.

گودرزی با اشاره به برخی از حقوق شهروندی گفت: مراجعات مکرر ارباب رجوع به ادارات و دستگاه ها سبب بروز مزاحمت برای خودشان می‌شود و لذا دستگاه ها باید به سمت و سویی حرکت کنند که بسیاری از خدمات را به صورت الکترونیکی ارائه دهند.

وی با اشاره به اینکه رعایت حقوق شهروندی باید صورت دو جانبه باشد، افزود: اگر حقمان ضایع شد از دو طریق می‌توانیم پیگیری کنیم یکی از طریق دستگاه های نظارتی درون سازمانی که حراست و بازرسی هستند و هر سازمانی از آن برخوردار است.

مدیر کل دفتر اجتماعی استانداری کرمانشاه گفت: طریق دستگاه های برون سازمانی نیز میتوان پیگیر حقوق خود شد، می‌توانیم با مراجعه به دستگاه قضایی شکایت کنیم.

کد مطلب 4221456

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