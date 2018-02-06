کاهش ۶۰ درصدی بارندگی در قوچان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قامتی ظهرسه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: طبق برنامه ریزی انجام شده در دهه فجر ۵۳ پروژه از مجموع ۶۷ پروژه افتتاح و ۱۴ پروژه کلنگ زنی می شود.

وی افزود: این پروژه ها در بخش های گاز، جهاد کشاورزی، دهیاری ، مخابرات، برق، صنعت ومعدن و دانشگاه صنعتی است.

فرماندار قوچان بیان کرد: از روز چهارشنبه افتتاح و کلنگ زنی پروژه ها در بخش مرکزی و باجگیران آغاز می شود که به دلیل زیاد بودن پروژه ها قسمتی از آن را به بعد از ایام دهه فجر افتتاح می شود.

قامتی در خصوص بحران آب نیز گفت: امسال بالغ بر ۶۰ درصد کاهش بارندگی داشتیم که تغییر اقلیم، منطقه را دستخوش تغییر قرار داده است.

وی افزود: ۸۵ درصد آب در حوزه کشاورزی صرف می شود و در این شرایط اگر از روش های سنتی استفاده کنیم جوابگونیست به همین دلیل نیاز داریم با افزایش بهره وری و استفاده از روش های نوین آبیاری و ایجاد گلخانه ای منابع آب را مدیریت کنیم.