به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی منوچهری بعد از ظهر سه‌شنبه در آیین تجلیل از برگزیدگان بخش کشاورزی استان بوشهر اظهار داشت: برنامه‌های بخش کشاورزی طبق اولویت و میزان اعتبار انجام می‌شود.

وی به افزایش دو برابری اعتبارات این سازمان در استان بوشهر اشاره کرد و گفت: اعتبارات سازمان کشاورزی از ۲۵۰ میلیارد ریال به ۵۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان بوشهر بیان کرد: یکی از اولویت‌های ما توسعه گلخانه‌ای با توجه به دو برابر شدن اعتبارات آب و خاک است و در این راستا در سال جاری ۲۴ هکتار به این بخش اضافه شده است.

منوچهری یکی دیگر از اولیوت‌های این اداره کل را در استان بوشهر افزایش طرح‌های پرورش ماهی در قفس عنوان کرد و گفت: هزار و ۵۰۰ تن ماهی از ابتدای سال تا کنون تولید شدند و پیش‌بینی می‌شود این میزان تا پایان سال به شش‌هزار تن برسد.

وی با اشاره به پرورش میگو به‌عنوان یکی دیگر از ظرفیت‌های استان بوشهر خاطرنشان کرد: در این راستا سه هزار و ۵۰۰ هکتار از راضی در حال واگذاری به متقاضیان این طرح است.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان بوشهر بیان کرد: اکنون چهار هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی استان پرورش میگو انجام می‌شود که این میزان با واگذاری زمین‌های جدید به هشت هزار هکتار و تولید میگو دو برابر خواهد شد.

در این آئین از ۳۲ برگزیده بخش کشاورزی استان و دو برگزیده ملی تقدیر به عمل آمد.