استفاده از توان بخش خصوصی برای ایجاد باشگاه های ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر ، رضا ترشیزیان ظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: متاسفانه در شهرستان محدودیت اعتباری در ساخت و سازهای حوزه ورزش داریم.

وی افزود : همکاری با بخش خصوصی برای ایجاد باشگاه های ورزشی را شروع کرده ایم تا سرانه ورزشی نیشابور افزایش یابد. تاکنون ۱۳۰ باشگاه خصوصی در شهرستان فعال شده است.

رئیس اداره ورزش و جوانان نیشابور ابراز کرد : ۹۵۲ نفر در شهرستان آموزش مربی گری دیده اند که ما از این مربیان ورزشی حمایت می کنیم.

وی بیان کرد : ۳۳ ورزشکار نیشابور به اردوی تیم ملی دعوت شده اند و ۱۷ قهرمان ملی در شهرستان داریم.

ترشیزیان اظهار کرد : در سال جاری شاهد کاهش سرانه ورزشی شهرستان به دلیل رشد جمعیت خواهیم بود و سرانه ورزشی شهرستان هم اکنون ۲۸ سانتی متر است که در میانگین استانی با افتتاح ورزشگاه انقلاب به ۴۰ سانتی متر خواهیم رسید.

رئیس اداره ورزش و جوانان نیشابور ادامه داد : اگر ساخت باشگاه های ورزشی و پروژه های نیمه تمام به بهره برداری برسد پیش بینی می کنیم در سال ۹۷ سرانه ورزشی شهرستان افزایش پیدا کند.

وی افزود : سیاست ما این است که از بانوان در تمامی رشته ها حمایت کنیم و البته در برخی از رشته ها از نظر دینی و قانونی محدودیت داریم.