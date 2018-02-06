به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا امروز سه شنبه در اظهاراتی اعلام کرد: اقدامات کره شمالی صلح جهانی را تهدید می کند؛ همچنین بلند پروازی های هسته ای ایران نیز تهدیدی واقعی به شمار می رود.

وزیر دفاع آمریکا در جلسه استماع کنگره با موضوع راهبرد دفاع ملی و بازبینی وضعیت هسته ای در ادامه افزود: علیرغم وجود برخی اختلافات فلسفی و مسائل عملیاتی، به بهبود روابط با روسیه و چین امید داریم.

اظهارت وزیر دفاع آمریکا در حالی بیان می شود که واشنگتن در راهبرد هسته ای جدید این کشور از کشورهای چین و روسیه به عنوان تهدید یاد کرده بود.