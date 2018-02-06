  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۹:۰۵

وزیر دفاع آمریکا:

بلندپروازی‌های هسته‌ای ایران تهدید واقعی است

بلندپروازی‌های هسته‌ای ایران تهدید واقعی است

وزیر دفاع آمریکا امروز سه شنبه در اظهاراتی اعلام کرد: اقدامات کره شمالی صلح جهانی را تهدید می کند؛ همچنین بلند پروازی های هسته ای ایران نیز تهدیدی واقعی به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا امروز سه شنبه در اظهاراتی اعلام کرد: اقدامات کره شمالی صلح جهانی را تهدید می کند؛ همچنین بلند پروازی های هسته ای ایران نیز تهدیدی واقعی به شمار می رود.

وزیر دفاع آمریکا در جلسه استماع کنگره با موضوع راهبرد دفاع ملی و بازبینی وضعیت هسته ای در ادامه افزود: علیرغم وجود برخی اختلافات فلسفی و مسائل عملیاتی، به بهبود روابط با روسیه و چین امید داریم.

اظهارت وزیر دفاع آمریکا در حالی بیان می شود که واشنگتن در راهبرد هسته ای جدید این کشور از کشورهای چین و روسیه به عنوان تهدید یاد کرده بود.

کد مطلب 4221482

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها