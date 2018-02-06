اندونزی از روسیه جنگنده سوخو خریداری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، معاون بخش همکاری های نظامی و فنی وزارت دفاع روسیه از توافق این کشور با اندونزی برای فروش جنگنده سوخو ۳۵ روسیه به جاکارتا خبر داد.

بر اساس این گزارش، میخائیل پتوخوف گفت: اندونزی به همکاری خود با روسیه به عنوان یکی از شرکای مسکو در منطقه آسیا – پاسیفیک ادامه خواهد داد. مذاکرات در خصوص تحویل سوخو ۳۵ به جمهوری اندونزی ادامه دارد.

وی افزود: من امیدوارم کارشناسان دو طرف به زودی در زمینه های فنی به توافق برسند.

پتوخوف همچنین قرار است در نمایشگاه هوایی سنگاپور که از تاریخ ۶ الی ۱۱ فوریه برگزار خواهد شد، حضور یابد.

لازم به ذکر است پیشتر در اواخر ماه ژانویه، یک مقام وزارت دفاع روسیه از مذاکره طرف های روسی و اندونزیایی در خصوص معامله فروش سوخو ۳۵ روسیه به جاکارتا خبر داده بود. اما با این حال، این مقام آگاه در آن زمان گفته بود هنوز قراردادی در این خصوص میان دو طرف به امضا نرسیده است.