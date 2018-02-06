  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۹:۲۴

اندونزی از روسیه جنگنده سوخو خریداری می کند

اندونزی از روسیه جنگنده سوخو خریداری می کند

یک مقام ارشد وزارت دفاع روسیه از توافق مسکو و جاکارتا برای فروش جنگنده های سوخو ۳۵ روسی به اندونزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، معاون بخش همکاری های نظامی و فنی وزارت دفاع روسیه از توافق این کشور با اندونزی برای فروش جنگنده سوخو ۳۵ روسیه به جاکارتا خبر داد.

بر اساس این گزارش، میخائیل پتوخوف گفت: اندونزی به همکاری خود با روسیه به عنوان یکی از شرکای مسکو در منطقه آسیا – پاسیفیک ادامه خواهد داد. مذاکرات در خصوص تحویل سوخو ۳۵ به جمهوری اندونزی ادامه دارد.

وی افزود: من امیدوارم کارشناسان دو طرف به زودی در زمینه های فنی به توافق برسند.

پتوخوف همچنین قرار است در نمایشگاه هوایی سنگاپور که از تاریخ ۶ الی ۱۱ فوریه برگزار خواهد شد، حضور یابد.

لازم به ذکر است پیشتر در اواخر ماه ژانویه، یک مقام وزارت دفاع روسیه از مذاکره طرف های روسی و اندونزیایی در خصوص معامله فروش سوخو ۳۵ روسیه به جاکارتا خبر داده بود. اما با این حال، این مقام آگاه در آن زمان گفته بود هنوز قراردادی در این خصوص میان دو طرف به امضا نرسیده است. 

کد مطلب 4221484

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها