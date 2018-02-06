سیستان و بلوچستان اولویت نخست آموزش و پرورش در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد بطحایی امشب در جلسه شورای آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان که در استانداری برگزار شد، اظهار داشت: هیچ جامعه ای به توسعه نمی‌رسد مگر اینکه آموزش و پرورش آن توسعه پیدا کرده باشد.

وزیر آموزش و پرورش افزود: از وضعیت مدرسه های امروز می‌توان وضعیت آینده کشور و همچنین میزان توسعه یافتگی جامعه را بررسی کرد از همین رو همه باید برای توسعه آموزش و پرورش در کشور تلاش کنند.

وی خاطرنشان کرد: برای رسیدن به این هدف باید در تمامی ادارات و ارگان‌ها این باور ایجاد شود که تا زمانی که آموزش و پرورش سامان نگیرد کشور هم توسعه پیدا نمی کند.

بطحایی با اشاره به اینکه استان سیستان و بلوچستان اولویت نخست در بحث آموزش و پرورش در کشور است، تصریح کرد: متاسفانه به دلیل برخی مشکلات، آموزش و پرورش هنوز نتوانسته برخی از مسائلش را حل کند.

وزیر آموزش و پرورش گفت: قطعا برای بررسی کیفیت وضعیت آموزشی نیاز به بررسی های بیشتری است اما قدم اول ایجاد زمینه آموزش یعنی کلاس درس برای دانش آموزان در نقاط مختلف کشور به ویژه مناطق محروم است.

وی بیان داشت: متاسفانه مشکلات در حوزه آموزش و پرورش بسیار زیاد است و این مشکلات مربوط به سال‌های قبل بوده که همچنان نیز ادامه دارد و اگر ما نوع نگاه خود را تغییر ندهیم و با جدیت در جهت رفع این مشکلات تلاش نکنیم این مشکلات همچنان باقی خواهد ماند.

بطحایی با اشاره به گستردگی استان سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: با توجه به این میزان از گستردگی و پراکندگی هرچه در این منطقه از کشور تلاش کنیم باز هم کم است از همین رو باید تلاش خود را مضاعف کنیم تا با همکاری هم بر مشکلات غلبه کنیم.

وی با اشاره به اینکه پیش از این کلیه منابع و درآمدهای آموزش و پرورش پس از واریز به خزانه به این وزارت خانه تخصیص می یافت، ادامه داد: با اختصاصی شدن درآمدها می توانیم نسبت به بهره برداری از املاک و مستقلات موجود به طور مستقیم اقدام کنیم.

وزیر آموزش و پرورش گفت: کارگروهی برای ارائه سند توسعه آموزش و پرورش استان تشکیل می شود که در این کارگروه از نظرات ۱۱ دستگاه و نهاد مرتبط با آموزش و پرورش بهره گیری می شود.