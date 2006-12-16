گرافیک ایران منتظر یک اتفاق خوب است

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مؤسسه فرهنگی هنری صبا اعلام کرد با نزدیک شدن به روزهای پایانی مهلت ارسال آثار به دومین دوسالانه پوستر جهان اسلام، مدیر کل دفتر هنرهای تجسمی وزارت ارشاد گفت: "یک اتفاق خوب در انتظار گرافیک ایران است."



حبیب‌اله صادقی با پیش‌بینی اینکه دومین دوسالانه پوستر جهان اسلام فضایی تازه، امیدآفرین و راهگشا برای تجارب خلاق و ایده‌های جدید در حوزه تصویر، پوسترسازی و گرافیک باشد، افزود: "دومین دوسالانه با تجربه موفق دوره اول نویدبخش یک اتفاق خوب برای پوستر ایران است. هنرمندان تجسمی در یک حوزه عظیم فرهنگی، تمدنی و جغرافیایی در این عرصه مشارکت و رقابت می‌کنند و آخرین دستاوردها، پیشرفت‌ها و تحولات گرافیک و پوسترسازی جهان اسلام را به نمایش می‌گذارند."



صادقی توجه جدی جامعه هنرمندان تجسمی کشور به موقعیت و آینده این "حرفه ـ هنر" را پس از برگزاری اولین دوره دلیل توفیق و کامیابی دوسالانه در تحقق اهداف اصلی خود دانست که ایجادکننده فضایی زنده، پویا و پرنشاط در هنرمندان این حوزه بوده و در فاصله برگزاری دوسالانه‌های اول و دوم موجب ارتقاء جایگاه گرافیک و پوستر و توجه بیشتر سیاستگذاران به این عرصه و مطرح شدن آن به شکلی فراگیر در میان اقشار جامعه شده است.



دبیر دومین دوسالانه بین‌المللی پوستر جهان اسلام در پایان گفت: "با توجه به حجم وسیع آثار و استقبال خوبی که از این دوسالانه شده احتمال تمدید مهلت ارسال آثار منتفی نیست." پیش از این آخرین مهلت ارسال آثار تا سی‌ام آذرماه تعیین شده بود.



دومین دوسالانه بین‌المللی پوستر جهان اسلام در چند بخش پیامبر اعظم (ص)، فلسطین، مفاخر فرهنگی جهان اسلام و بخش آزاد با حضور هنرمندان مسلمان از سراسر جهان اواخر بهمن‌ماه سال جاری در مؤسسه فرهنگی هنری صبا برگزار می‌شود.

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