۶ طرح عمرانی در دشتی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سعید زرین فر عصر سه شنبه در افتتاح این پروژه های ضمن تبریک ایام الله دهه مبارک فجر اظهار داشت: این پروژه ها در بخش بهداشت و درمان، آب روستایی و ورزش است.

وی افزود: افتتاح مرکز جامع خدمات سلامت شهید الیاس احمدی، سالن ورزشی زیارت ساحلی و مجتمع های آبرسانی از جمله این پروژه ها است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری بوشهر خاطر نشان کرد: افتتاح این پروژه ها خدمات بزرگی به مردم است که از همه دست اندرکاران امر تقدیر و تشکر می شود.

زرین فر ادامه داد: مهمترین دستاورد بزرگ انقلاب اسلامی استقلال کشور بود.

وی بیان کرد: علی رغم همه مشکلات و کمبودها دولت اعتبارات خوبی به پروژه های عمرانی به خصوص در مناطق محروم اختصاص داده شده است.

زرین فرد گفت: در ششمین روز از ایام الله دهه فجر شش طرح عمرانی با اعتبار قریب به ۱۷۰ میلیارد ریال در این شهرستان به بهره برداری رسید.

وی خاطر نشان کرد: برای تکمیل سه مجتمع آبرسانی در این شهرستان قریب به ۱۴۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده که با افتتاح این مجتمع ها مشکل آب روستاهای شهرستان حل شد.