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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۲۰:۴۹

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

مسمومیت ۷ نفر از اعضای یک خانواده در "مادوان سفلی" بر اثر نشت گاز

مسمومیت ۷ نفر از اعضای یک خانواده در "مادوان سفلی" بر اثر نشت گاز

یاسوج- رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کهگیلویه و بویراحمد از مسمومیت ۷ نفر از اعضای یک خانواده در "مادوان سفلی" در شهرستان بویراحمد بر اثر نشت گاز شهری خبر  داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال پوران فرد شامگاه سه شنبه در رابطه با جزئیات این حادثه افزود: این گاز گرفتگی امروز سه شنبه (۱۷ بهمن ماه ۹۶) ساعت۱۶ و بیست وپنج دقیقه به وقوع پیوست و هفت نفر از اعضای یک خانواده با گاز شهری مسموم شدند.

پوران فرد خاطرنشان کرد: با اعلام این خبر به مرکز پیام، بلافاصله دو دستگاه آمبولانس از منطقه ۷۰۷ و شماره یک شهری به محل اعزام شد.

وی افزود: مسموم شدگان پنج زن۶۰، ۴۰، ۲۷، ۱۴ و ۱۸ساله و دو مرد ۲۸و ۱۴ ساله بودند که توسط اکیپ اورژانس بعد از اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان امام سجاد (ع) انتقال داده شدند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان گفت: علت گاز گرفتگی اعضای این خانواده نشت گاز شهری از لوله بخاری بود و با پیگیرهای انجام گرفته از بیمارستان امام سجاد(ع) حال عمومی این افراد خوب گزارش شده است

کد مطلب 4221504

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