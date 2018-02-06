مسمومیت ۷ نفر از اعضای یک خانواده در "مادوان سفلی" بر اثر نشت گاز

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال پوران فرد شامگاه سه شنبه در رابطه با جزئیات این حادثه افزود: این گاز گرفتگی امروز سه شنبه (۱۷ بهمن ماه ۹۶) ساعت۱۶ و بیست وپنج دقیقه به وقوع پیوست و هفت نفر از اعضای یک خانواده با گاز شهری مسموم شدند.

پوران فرد خاطرنشان کرد: با اعلام این خبر به مرکز پیام، بلافاصله دو دستگاه آمبولانس از منطقه ۷۰۷ و شماره یک شهری به محل اعزام شد.

وی افزود: مسموم شدگان پنج زن۶۰، ۴۰، ۲۷، ۱۴ و ۱۸ساله و دو مرد ۲۸و ۱۴ ساله بودند که توسط اکیپ اورژانس بعد از اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان امام سجاد (ع) انتقال داده شدند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان گفت: علت گاز گرفتگی اعضای این خانواده نشت گاز شهری از لوله بخاری بود و با پیگیرهای انجام گرفته از بیمارستان امام سجاد(ع) حال عمومی این افراد خوب گزارش شده است