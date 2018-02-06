به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، خبرگزاری مرکزی کره شمالی (KCNA) امروز سه شنبه هشدار داد ازسرگیری رزمایش های سالیانه نظامی مشترک کره جنوبی و آمریکا شبه جزیره کره را به دوره تقابل باز می‌ گرداند.

رسانه کره شمالی در ادامه اعلام کرد: حتی پس از بازی های المپیک زمستانی نیز نگرانی های مضاعفی چه در داخل و چه در خارج از کشور درباره اوضاع شبه جزیره کره در این خصوص وجود خواهد داشت.

رسانه مذکور می افزاید: اقدام نظامی شیطانی پس از تلاش هایی سخت برای رسیدن به جوّ کنونی که بر روابط دو کره ایجاد شده است، چالشی آشکار علیه تلاش‌ های صادقانه کره شمالی در راستای خنثی سازی تنش ها در شبه جزیره کره و ایجاد فضای مسالمت‌آمیز محسوب می شود.

این در حالیست که کره شمالی تا کنون بارها مخالفت خود را نسبت به رزمایش های مشترک کره جنوبی و آمریکا در شبه جزیره کُره اعلام و آن را تنش آفرینی های هدفمند واشنگتن در این منطقه به منظور آمادگی برای حمله به پیونگ یانگ اعلام کرده است.