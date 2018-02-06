العبادی: طرح دولت عراق کاهش تدریجی نیروهای ائتلاف بین المللی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، حیدر العبادی نخست وزیر عراق اعلام کرد: طرح دولت کاهش تعداد نیروهای ائتلاف بین المللی در عراق به شکل تدریجی در مرحله آتی است.

شایان ذکر است که قبلا ائتلاف آمریکایی در بیانیه ای اعلام کرد که این ائتلاف تلاش خود را برای حفظ دستاوردهای نظامی ضد داعش که پس از آزادسازی موصل محقق شده است به کار می گیرد.

بر اساس این بیانیه، ائتلاف تعداد نیروهای مورد نیاز خود را در عراق با مشورت با شرکای عراقی هماهنگ می کند. تعداد نیروهای ائتلاف در عراق، متناسب با نیازها در دو حوزه آموزش و ارائه مشورت نظامی و با موافقت بغداد حفظ خواهد شد.

این در حالی است که «سعد الحدیثی» سخنگوی دولت عراق روز دوشنبه اعلام کرد که نظامیان آمریکایی بعد از شکست داعش به تدریج تعداد نیروهای خود را در خاک عراق کاهش داده اند.

پیشتر خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داده بود که آمریکا شمار نظامیان خود در خاک عراق را در مرحله پسا داعش کاهش داده است. این خبرگزاری گزارش داده بود که این اقدام در پی توافقی که میان دولت عراق و واشنگتن صورت گرفته اتخاذ شده است.

بر اساس این خبر گروهی از نظامیان آمریکایی از هفته گذشته خاک عراق را ترک کرده و به همراه تسلیحات نظامی خود به افغانستان انتقال داده شده اند. دو مسئول عراقی هم که نخواسته بودند نامشان فاش شود، اعلام کرده بودند که ائتلاف ضد داعش آمریکا با دولت عراق به توافق رسیده است که برای اولین بار در طول سه سال گذشته تعداد نظامیان خود را در عراق کاهش دهد.

این در حالی است که «جان سالیوان» معاون وزیر خارجه آمریکا روز شنبه گذشته مدعی شده بود که نیروهای آمریکایی پس از شکست داعش هم در خاک عراق باقی می مانند و اشتباهات گذشته خود یعنی خروج نیروهای آمریکایی از عراق در سال ۲۰۱۱ را تکرار نمی کنند.