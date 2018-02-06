به گزارش خبرنگار مهر، با پیگیری های مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل شیلات استان لرستان و حمایت های معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اولین مرحله از اجرای طرح ترویجی تولید ماهیان تک جنس ماده قزل آلای رنگین کمان در تاریخ ۱۷بهمن ۹۶در قالب سایت جامع الگویی، تولیدی- ترویجی متشکل از ۱۱ مرکز تکثیر ماهیان قزال آلا ی رنگین کمان آغاز به کار کرد.

این طرح با حضور معاون دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی، محققین مؤسسه تحقیقاتی علوم شیلاتی کشور، مدیران مراکز تکثیر پرورش ماهی، رئیس اداره ترویج مدیریت هماهنگی ترویج لرستان، معاون و کارشناسان اداره کل شیلات لرستان، کارشناسان مسئول پهنه، روسای ادارات ترویج و کارشناسان شیلات چهار شهرستان سلسله، ازنا، الیگودرز و بروجرد در محل مزرعه پرورش ماهی آبزی اکسیر کوثر شهرستان الشتر با تشکیل کارگاه های تئوری و عملی آغاز به کار کرد.

مهمترین اهداف این طرح شامل تولید ماهیان تک جنس ماده قزل آلای رنگین، افزایش بازارپسندی ماهی قزل آلای رنگین کمان و افزایش رشد و بهره وری مزارع تکثیر ماهی قزل آلای رنگین کمان می شود.

بر اساس این گزارش، تمام اعتبارات این طرح از محل اعتبارات ملی معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تامین و پرداخت شده است.