۵ استان دارای مجوز باشگاه دانش پژوهان جوان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی مظفری شامگاه سهشنبه در مراسم افتتاح باشگاه دانش پژوهان جوان در ساری، با بیان اینکه انقلابهای بزرگی در جهان رخ داده است، از جمله آنها به انقلاب اسلامی ایران اشاره کرد و افزود: هر کدام از این انقلابها، از جمله انقلاب اسلامی ایران بخش عمدهای از جهان را تحت تاثیر قرار دادند و تفاوت انقلاب اسلامی با دیگر انقلابها رویکردهای دینی و ارزشی آن بوده که در هیچ انقلاب دیگری دیده نشد.
معاون باشگاه دانشپژوهان جوان مرکز ملی وزارت آموزشوپرورش، با بیان اینکه انقلاب اسلامی به برکت رهنمودهای امام و رهبری و مسئولان خدمتگزار تا به اینجا رسیده است، خطاب به دانشآموزان گفت: دوستان شما در زمان خود ماموریت و مسئولیت خود را به بهترین شکل انجام دادهاند و امروز هنگام مسئولیت شما است و ما تنها برای این هستیم تا پرچم را به دست شما بسپاریم.
وی با بیان اینکه اکنون انتظار از شما دانشآموزان و نخبهها این است که وارد دنیای ناشناخته علم شوید، افزود: اکنون سرعت اختراع و اکتشاف بسیار بیشتر از گذشته است و انتظار میرود تا دانشآموزان و نخبگان وارد این عرصهها شده و برای آنها سوال ایجاد شود.
معاون باشگاه دانشپژوهان جوان مرکز ملی وزارت آموزش و پرورش، با بیان اینکه ما عرصه را برای شما دانشآموزان فراهم میکنیم، افزود: پس از این مأموریت شما آغاز میشود.
مظفری با بیان اینکه استان مازندران در این عرصه پیشرو است، گفت: پنج استان دارای مجوز باشگاه دانشپژوهان جوان هستند و شاید از جمله پرکارترین آنها مازندران باشد.
وی ادامه داد: زمانی که دانشگاه رفتن مانند اکنون نبوده است، روستاهایی در مازندران داشتهایم که تمام آنها دانشجو و در رشتههای خوب تحصیل میکردند.
مظفری از جمله اثرات ورود به عرصه علم را عرصه نظامی دانست و با اشاره به کتاب "جنگهای بیولوژیک" خاطرنشان کرد که عراق با آن تجهیزات زرهی خود در جنگ با آمریکا زود شکست خورد چرا که در این عرصه علم، امریکا بیشتر وارد شده بود.
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