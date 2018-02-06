ابوالغیط: جهان عرب راهبرد یکپارچه ای در قبال تهدیدات ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، احمد ابوالغیط دبیر کل اتحادیه عرب اعلام کرد: بحران های موجود در جهان عرب ناشی از خلاء استراتژیکی است که از تحولات ۲۰۱۱ و پس از آن نشات گرفت. زلزله ۲۰۱۱ منطقه را در شرایطی که نظام عربی در شرایط خوبش نبود، لرزاند.

وی افزود: مقابله با چالشهای جهان عرب دیدگاه مشترک و هماهنگی میان کشورهای عربی را طلب می کند. اعراب در برابر هرج و مرج دست بسته در صورتی که درک وسیع میان رهبران و ملتهای عربی درباره ضرورت در اختیار گرفتن زمام امور و تشکیل جبهه عربی برای مقابله با چالش ها باشد نمی مانند. باوجود اینکه میان کشورهای اصلی عربی درباره تهدیدات مشترک توافق وجود دارد و با وجود دستاوردها به دست آمده ضد داعش اما نمی توان گفت که استراتژی یکپارچه ای در قبال تهدیدات وجود دارد.

ابوالغیط گفت: نتیجه این وضع تاسف بار، نبود هر گونه رایزنی جمعی جدی موضوعات راهبردی عربی است. در موضوع امنیت ملی عربی همچنان به شکل جداگانه با پرونده ها تعامل می شود. پرونده هایی مانند؛ مبارزه با تروریسم، ادامه اشغالگری اسرائیل، خطر ایران، طمع ورزی های ترکیه، بحران آوارگان و بازسازی. دشمنان منطقه ای اعراب از این اوضاع به نفع خود بهره می برند و از روزنه ها در کالبد عربی استفاده می کنند. من راهی برای مقابله با دخالت های اقلیمی به شکل فعال غیر از بررسی این دخالت ها و همه تهدیدات به عنوان پرونده کامل نمی بینم.

وی بیان کرد: تعامل موفق با تهدیدات منطقه ای و طمع هایی که در کمین جهان عرب است بستن روزنه هایی که طمع ورزان از آن نفوذ کرده اند و پر کردن شکافی است که از طریق آن نفوذ کرده اند.

دبیر کل اتحادیه عرب بر ضرورت گفتگوی شفاف درباره بحران ها و تهدیدات میان کشورهای عربی تاکید کرد.