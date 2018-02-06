زمین لرزه ۶.۴ ریشتری در تایوان /ساختمان یک هتل فرو نشست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، موسسه زمین شناسی آمریکا از وقوع زمین لرزه ۶.۴ ریشتری در شهر هوآ لین تایوان خبر داد.

این زمین لرزه دو کشته و حدود 114 زخمی برجای گذاشت. شبکه تلویزیون جهانی چین گزارش داد که در اثر این زمین لرزه پنج ساختمان در تایوان فرو ریخت.

بنابر اعلام دیده بان ژئولوژی آمریکا این زمین لرزه در عمق یک کیلومتری عمق زمین رخ داده است.

بنابر اعلام رسانه های محلی، ساختمان یک هتل در شهر هوآ لین به دلیل شدت زمین لرزه به طور کل تخریب شده و فرو نشسته است.

به دلیل قطع ارتباطات رادیویی در این شهر، هنوز آماری از کشته ها و تلفات احتمالی این زمین لرزه مخابره نشده است.

این دومین تجربه زمین لرزه شهر هوآ لین طی روزهای گذشته است.

پیشتر نیز زلزله ای به قدرت ۶.۱ ریشتر این شهر تایوانی را لرزاند.