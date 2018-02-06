فعالیت های فرهنگی و هنری در استان مرکزی رشد و ارتقا یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن شریفی عصر سه شنبه در همایش تجلیل از نخبگان فرهنگی شهرستان خمین اظهار کرد: انجمن سینمای جوان با رشد ۵۰۰ درصدی بیشترین رشد را داشته که گویای همراهی و انسجام اصحاب فرهنگ و هنر است و امید است با افزایش فعالیت ها بتوانیم به فرهنگ و هنر ایران اسلامی خدمت کنیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی بیان کرد: نمایش های تولید شده در شهرستان اراک به عنوان مرکز استان رشد ۱۳۴ درصدی داشته که با اضافه شدن فعالیت های شهرستان ها این رشد قطعا آمار بالاتری را نشان خواهد داد.

شریفی افزود: در سطح استان مرکزی خرید کتاب ۳۰۰ درصد، فعالیت های قرآن و عترت ۵۸ درصد، کانون مساجد ۱۷درصد و صدور مجوزهای فعالیت های فرهنگی و هنری ۵۴ درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه حضورش در شهرستان ها پنج برابر دوره های قبل از وی بوده، خاطر نشان کرد: تمرکز زدایی و اولویت اقدامات فرهنگی و هنری در شهرستان ها محور اصلی فعالیت های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان مرکزی تصریح کرد: اقدامات اجرایی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برون سپاری شده و این دستگاه در فعالیت های اجرایی هیچ گونه دخالتی ندارد و اقدامات فرهنگی و هنری به انجمن ها سپرده شده و امید است با هم افزایی و مشارکت انجمن ها در اجرای فعالیت های فرهنگی و هنری اقدامات مطلوبی صورت پذیرد.

شریفی گفت: بیش از سه جشنواره در استان مرکزی در حال برگزاری است و بخش سودای سیمرغ جشنواره بین المللی فیلم فجر برای اولین بار در استان مرکزی اجرا و از ۱۰ تن از فعالان حوزه سینما در این جشنواره تجلیل و قدردانی شد.

وی جشنواره قرآن و عترت، جشنواره تصویرگری مضامین قرآن به مناسبت دهه فجر در شازند و جشنواره کاهش آسیب های اجتماعی را از دیگر جشنواره های برگزار شده ارشاد استان مرکزی برشمرد و افزود: به زودی فراخوان طراحی لوگوی جشنواره خورشید خمین نیز منتشر خواهد شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر برای فعالیت های فرهنگی و هنری مشکل بودجه وجود ندارد، اظهار کرد: پرداختی به شهرستان ها رشد ۴ تا ۸ درصدی داشته که بنابر میزان فعالیت های فرهنگی و هنری در سطح شهرستان ها پرداخت شده است.