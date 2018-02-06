به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه انگلیسی ایندیپندنت، علیرغم اعلام پلیس متروپولیتن مبنی بر آغاز سفر سه روزه محمد بن سلمان ولیعهد و وزیر دفاع عربستان سعودی به لندن برای دیدار با ترزا می نخست وزیر این کشور در روز ۷ ماه مارس سال جاری میلادی (۱۶ اسفند ماه)، اما کماکان بیم اعتراضات گسترده مردمی و پوشش رسانه ای وسیع آن در کمین وی نشسته است.

ایندیپندنت در گزارش مذکور در این باره نوشت: محمد بن سلمان ممکن است بتواند ترزا می را قانع کند که فردی نوگرا است و تلاش می کند تا آزادی را در کشورش بگستراند؛ اما نمی تواند به آسانی افکار عمومی انگلیس را بفریبد.

گزارش ایندیپندنت در ادامه می افزاید: ولیعهد عربستان در رأس یکی از خودکامه ترین رژیم های جهان بوده و معمار اصلی بمباران های ویرانگر یمن در طول قریب به ۳ سال گذشته به شمار می رود.

این در حالیست که پیشتر قرار بود وی در ماه جاری میلادی به انگلیس سفر کند.

لازم به ذکر است، با توجه به ادامه حملات ددمنشانه سعودی ها به کشور یمن و تداوم محاصره ظالمانه این رژیم، میلیون ها نفر از مردم این کشور آواره شده اند و بالطبع به دلیل عدم دسترسی به آب آشامیدنی و عدم جمع آوری زباله ها، مردم این کشور هر روز در معرض خطر مبتلا به بیماری های گوناگون قرار دارند.