نظام اسلامی و دولت نگاه ویژه ای به منطقه سیستان دارند

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ ناظری عصر امروز در جلسه شورای اداری شهرستان‌های شمال سیستان و بلوچستان که با حضور استاندار، فرمانداران، ائمه جمعه و تعدادی از معتمدین و بزرگان طوایف منطقه سیستان در فرمانداری زابل برگزارشد، اظهارداشت: دو دهه خشکسالی در منطقه سیستان موجب بروز مشکلات فراوانی شده است که نیازمند توجه ویژه دولتمردان است.

فرماندار زابل افزود: البته طی چند سال اخیر با توجه به تشخیص مشکلات اصلی منطقه سیستان که خشکسالی، ریزگرد ها، مواد مخدر و اعتیاد است تلاش های بسیار خوبی از سوی دولت انجام شده که جای تقدیر دارد.

وی ادامه داد: اجرای طرح آبرسانی به ۴۶ هزارهکتار از اراضی دشت سیستان یکی از بزرگترین پروژه های تاریخ سیستان است که درحال حاضر پیشرفت خوبی دارد و فعالیت های دیگری نیز در حال انجام است.

ناظری با بیان اینکه ۵۰۰ میلیون دلار در سفر اول رئیس جمهور با مجوز رهبر معظم انقلاب به این طرح اختصاص داده شده است، خاطرنشان کرد: خوشبختانه دو هفته قبل نیز مجددا ۳۵۰ میلیون دلار با پیگیری دولت ومجوز رهبر معظم انقلاب به این پروژه تخصیص داده شد که امیدواریم این طرح هرچه سریع تر به نتیجه برسد.

فرماندار ویژه زابل با اشاره به اینکه گاز رسانی به سیستان یکی از نیازمندی ها و ضروریات ایجاد کار واشتغال در این منطقه است، تصریح کرد: امیدواریم از ابتدای سال ۹۷ روند اجرایی این طرح شروع شود.

وی اظهارداشت: ایجاد منطقه آزاد تجاری سیستان نیز در سفر اول ریاست جمهوری پیگیری شد وطرح آماده وبه شورای عالی مناطق آزاد تقدیم شد و پس از تصویب در هیئت دولت خوشبختانه در هفته جاری در کمیسیون اقتصادی مجلس نیز تصویب شد که امیدواریم در صحن علنی مجلس نیز مصوب شود.

ناظری گفت: اقدامات و تلاش های بسیار خوبی در این منطقه در حال انجام است که این نشان دهنده نگاه وعنایت ویژه نظام اسلامی و دولت محترم به منطقه سیستان است که امیدواریم استمرار پیدا کند.