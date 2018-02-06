تیم ملی به دنبال کسب سهمیه بازی های آسیایی است/مزد زحماتم راگرفتم

غزال شرفپور در گفتکو با خبرنگار مهر، درباره حضور در اردوی تیم ملی اسکواش بانوان اظهار کرد: از ۱۵ دی تاکنون به طور مداوم در اردوی تیم ملی حضور دارم و هر روز بیشتر به مرز آمادگی نزدیک می شوم.

شرفپور افزود: اردو بسیار با برنامه و فشار تمرینات بالا است و برای حضور آبرومندانه در مسابقات آسیایی کره جنوبی آماده می شویم.

وی که یکی از چهار بازیکن اصلی تیم ملی است، درباره پیش بینی اش از مسابقات پیش رو گفت: تعدادی از بازیکنان آسیا جزو ٢٠ نفر برتر جهان هستند و به همین علت کار دشواری در پیش داریم. انتظار نتایجی داریم که تاکنون برای اسکواش بانوان ایران رقم نخورده و امیدوارم بتوانیم سهمیه شرکت در بازی های آسیایی جاکارتا را کسب کنیم.

این بازیکن گلستانی که دومین سال حضورش در تیم ملی بانوان (در رده بزرگسال) را تجربه می کند، بیان کرد: برای یک بازیکن افتخاری بالاتر از حضور در تیم ملی و کسب افتخار برای کشورش نیست و حضور من در اینجا نتیجه سال ها تمرین و سختی هایی است که در گرگان و در راه قهرمانی کشیده ام.

پیشنهادهای بسیاری در لیگ برتر داشتم

شرفپور تصریح کرد: مسابقات آسیایی به حدی برای من و اعضای تیم ملی مهم است که خستگی تمرین ها و دوری از خانواده را فراموش کرده ایم تا بتوانیم راهی که برای اسکواش بانوان ایران باز شده را هموارتر کنیم.

وی به حضورش در لیگ برتر بانوان اشاره کرد و گفت: امسال پیشنهادهای بسیاری داشتم اما قهرمانی در لیگ برایم مهم بود و به همین علت با تیم «ندای سلامتی و شادابی» قرارداد بستم.

وی درباره انتخابش گفت: مدیریت، مربی و سرپرست کاربلد و از همه مهم تر حضور هم تیمی های ملی پوش که راه قهرمانی با آنها امکان پذیرتر می شود، باعث شده تا از انتخابم راضی باشم.

این بازیکن ملی پوش درباره حمایت هایی که در استان از او صورت می گیرد، اظهار کرد: من با هزینه خانواده ام به این جایگاه رسیده ام و متاسفانه حداقل حمایت های استانی از من نشده است.

مسئولان استان حتی یک تماس با من نگرفته اند!

غزال شرفپور با بیان اینکه فرد پر توقعی نیستم، تصریح کرد: در برخی رشته ها زمانی که ورزشکار در مسابقات منطقه ای مقام کسب می کند از وی تجلیل می کنند اما من نه مربی حرفه ای دارم و نه هزینه ای برای مسابقاتم متقبل می شوند.

شرفپور با انتقاد از هیئت اسکواش استان گفت: تنها کاری که هیئت در این مدت برایم انجام داده، ١٥ روز پایانی پیش از حضورم در اردو، هزینه یکی از مربیان که سر تمرین من می آمد را پرداخت کردند.

وی با بیان اینکه سطح انتظاراتم را از مسئولان استان پایین آوردم، تصریح کرد: به عنوان تنها بازیکن ملی پوش استان که از ١٥ دی در اردو حضور دارم حتی یک تماس تلفنی از طرف مسئولان هیئت و استان نداشته ام.

به گزارش خبرنگار مهر، غزال شرفپور از جمله اسکواش بازان مطرح گلستانی است که سابقه ۵ سال عضویت در تیم ملی جوانان و ٢ سال در تیم ملی بزرگسالان را دارد. وی تاکنون عناوین متعددی کسب کرده که قهرمانی مسابقات بین المللی ایران جونیور در رده سنی زیر ۱۷ سال، چندین حضور در مسابقات قهرمانی آسیا در مالزی، تهران و کیش، قهرمانی مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر ۱۹ سال، مقام نایب قهرمانی در مسابقات قهرمانی کشور در سال جاری، مقام سومی در مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی در سال ۹۳ و کسب مقام نایب قهرمانی در لیگ برتر در سال ۹۵ از جمله مهمترین آنها به حساب می آید.

مسابقات آسیایی کره جنوبی از یکم الی ششم فروردین ۱۳۹۷ برگزار می شود. تیم ملی برای کسب آمادگی بیشتر، پنجم اسفندماه یک اردوی برون مرزی در کشور مالزی برگزار خواهد کرد.