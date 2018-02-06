حوزه انرژی یکی از پیشران های اقتصاد استان است/ لزوم توسعه گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی شامگاه سه شنبه در برنامه فرمول یک شبکه یک سیما افزود: استان ما ظرفیت های خوبی دارد و بکر و توانمند است.

احمدی تصریح کرد: کهگیلویه و بویراحمد دومین استان تولید کننده نفت و گاز در کشور است و در حوزه کشاورزی نیز استانی توانمند بوده و یکی از مزیت های خاص آن نیز گردشگری است.

وی افزود: کشور ما کشور زیبایی است، اما کهگیلویه و بویراحمد یک مورد خاص و ویژه است و باید از این ظرفیت استفاده شود و با تقویت زیرساخت ها می توان از ظرفیت های گردشگری استفاده بهتری کنیم.

استاندار گفت: گردشگری عناصر خاص خود را دارد و در کشور ما نتوانسته ایم به طور کامل به سمت گردشگری هدفمند حرکت کنیم.

احمدی با اشاره به توسعه زیرساخت های گردشگری استان، ابراز داشت: پایه های ایجاد هتل های مدرن و نوین در استان برنامه ریزی شده است و چند پروژه نیز در این حوزه اجرایی شده است.

احمدی گفت: هتل چهار ستاره در مرکز استان در حال ساخت است و یک هتل مدرن نیز بیش از ۹۰ درصد پیشرفت دارد و توسعه بوم گردی نیز در استان اجرایی می شود.

استاندار گفت: همچنین برنامه ریزی برای استفاده هموطنان برای استفاده از ظرفیت های گردشگری کهگیلویه و بویراحمد انجام می شود.

احمدی تصریح کرد: موقعیت استان ما به شکلی است که بین چند استان بزرگ قرار گرفته ایم و فضای طبیعی، اقلیم، آب و هوا فرصت مناسبی برای استفاده از توانایی ها را محقق کرده است.

احمدی ایجاد گردشگری مردم محور را ضروری دانست و ابراز کرد: از طریق جذب سرمایه گذاری و فعالیت بخش خصوصی می توان توسعه گردشگری را رقم زد.

احمدی گفت: در این راستا باید دو راهبرد به شکل جدی دنبال شود که زیرساخت های استان مانند جاده های ارتباطی توسعه یابد و چهار خطه کردن جاده ها نیز برنامه ریزی و زمان بندی شده است.

احمدی از تطویل باند فرودگاه یاسوج با ۱۵ میلیارد تومان اعتبار خبر داد و گفت: در حوزه راه آهن نیز هدفگذاری هایی انجام شده است.

احمدی با اشاره به ظرفیت های آبی استان، بیان داشت: ۵۰۰۰ چشمه و چندین رودخانه در استان وجود دارد که ظرفیت بالایی محسوب می شود.

وی افزود: با سفر به استان می توان راز و رمزهای استان کهگیلویه و بویراحمد و رشته کوه زاگرس را مشاهده کرد.

استاندار به مشکلات موجود در استان اشاره کرد و گفت: مشکلات متنوع است و به طور طبیعی اقداماتی انجام شده است و کارهایی نیز باید شروع شود.

احمدی ابراز داشت: درحوزه نفت و گاز، حفظ تاسیسات نفت و گاز استان مورد تاکید است و وزارت نفت نیز برنامه ریزی هایی انجام داده است.

احمدی خاطرنشان کرد: چهار پتروشیمی بزرگ از پروژه های مهم استان است و با تاکید بر قرار دادن صنایع پایین دست، اقدامات لازم در این راستا عملیاتی می شود.

استاندار بر تکمیل شبکه های آبیاری و بهره گیری از ظرفیت های کشاورزی تاکید کرد و بیان داشت: اقدامات و طرح های نیز در حوزه کشاورزی اجرایی و انجام شده است.

احمدی به توسعه اشتغال روستایی اشاره کرد و گفت: با تحقق شش هزار میلیارد تومان تسهیلات از طرف صندوق توسعه ملی و همچنین شش هزار میلیارد تومان آورده چهار بانک، هدفگذاری ۱۲ هزار میلیاردی در حوزه ارائه تسهیلات توسعه اشتغال روستایی در کشور انجام می شود که بهره مندی استان از این ظرفیت ضروری است.

احمدی با تاکید بر اینکه تزریق هر یکصد میلیون تومان در اقتصاد باید یک شغل پایدار ایجاد کند، گفت: کاهش نرخ بیکاری در استان نیز عملیاتی خواهد شد و تزریق تسهیلات به حوزه های مورد نظر با تحقق خروجی مناسب مورد تاکید است.