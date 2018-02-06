برداشت سالانه یک میلیون شاخه گل نرگس در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، هادی سپهوند شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شرایط آب و هوایی مناسب و مستعد مناطق جنوبی استان بویژه شهرستان پلدختر و نتیجه گرفتن از کاشت و احداث مزارع گل نرگس و توسعه کاشت آن، سطح زیر کشت گل نرگس در استان را در سالجاری به ۱۰ هکتار رسانده است.

وی با بیان اینکه در لرستان سطحی حدود ۱۰ هکتار گل نرگس به صورت آبی کشت می‌شود که میزان تولید آن به طور متوسط ۱۵۰ هزار شاخه در هکتار است، تصریح کرد: بر همین اساس سالانه یک میلیون و ۵۰۰هزار شاخه گل نرگس در این استان تولید و وارد بازار مصرف در استان های لرستان، تهران و مرکزی می شود.