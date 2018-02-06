  1. استانها
  2. لرستان
۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۲۱:۰۳

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان خبر داد:

برداشت سالانه یک میلیون شاخه گل نرگس در لرستان

برداشت سالانه یک میلیون شاخه گل نرگس در لرستان

خرم‌آباد- مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: سالانه یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار شاخه گل نرگس در این استان برداشت می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی سپهوند شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شرایط آب و هوایی مناسب و مستعد مناطق جنوبی استان بویژه شهرستان پلدختر و نتیجه گرفتن از کاشت و احداث مزارع گل نرگس و توسعه کاشت آن، سطح زیر کشت گل نرگس در استان را در سالجاری به ۱۰ هکتار رسانده است.

وی با بیان اینکه در لرستان سطحی حدود ۱۰ هکتار گل نرگس به صورت آبی کشت می‌شود که میزان تولید آن به طور متوسط ۱۵۰ هزار شاخه در هکتار است، تصریح کرد: بر همین اساس سالانه یک میلیون و ۵۰۰هزار شاخه گل نرگس در این استان تولید و وارد بازار مصرف در استان های لرستان، تهران و مرکزی می شود.

کد مطلب 4221542

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها