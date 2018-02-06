به گزارش خبرنگار مهر، علی نواداد شامگاه سه‌شنبه در گفتگو با رسانه ها تصریح کرد: با وجود بیش از ۳۰۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور جمهوری آذربایجان و واقع شدن در مرز شمال غربی کشور اردبیل از استان‌های امن کشور محسوب می شود.

وی افزود: امروز با استفاده از این امنیت و به پاس استعدادها و پتانسیل‌های قابل‌توجه استان، رشد و شکوفایی و توسعه اقتصادی آن از سوی مسئولان اجرایی دنبال می شود.

معاون سیاسی استانداری اردبیل با اشاره به استان شدن اردبیل در سال ۷۲، اضافه کرد: هرچند پروژه‌های متعددی بعد از استان شدن به اجرا درآمده اما در وضعیت فعلی پروژه‌های تحول‌آفرین متعدد در دست اجرا است.

نواداد به اجرای یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های آبی کشور در شمال استان اشاره و تصریح کرد: ۶۲ هزار هکتار از اراضی دیم در شمال استان به آبی تبدیل‌شده و در ادامه تحولات قابل‌توجهی در منطقه به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: با راه‌اندازی صنایع تبدیلی پیش بینی شده هزاران فرصت شغلی ایجاد شده و توسعه اقتصادی اردبیل به واسطه آن رقم بخورد.

معاون سیاسی استانداری اردبیل همچنین به اجرای راه‌آهن اردبیل- میانه حتی در روزهای سرد زمستان اشاره و تأکید کرد: در ادامه اتصال راه‌آهن به شمال استان و کشورهای آسیایی و اروپایی واقع در شمال استان منجر به ایجاد فرصت‌های شغلی و توسعه اقتصادی خواهد شد.

نواداد همچنین به پیگیری راه‌اندازی منطقه آزاد در شمال اردبیل اشاره و تأکید کرد: منطقه آزاد می‌تواند محلی برای سرمایه‌گذاری و رونق اشتغال شود.

وی با بیان اینکه توسعه اقتصادی اردبیل از ابعاد متعدد دنبال می شود، اضافه کرد: مسئولان برای عمران و آبادانی این استان عزم کرده‌اند و به صورت جدی پروژه‌های توسعه محور دنبال می شود.